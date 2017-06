Solberg vil ikke rette pekefingeren mot Trump

– Det er viktig å få gjennomslag for saker. Det er slik at pekefingerpolitikk er blant de tingene som gir minst resultater. Det gir bare gode oppslag i norske medier, sier Erna Solberg i Politisk kvarter.

Norge er invitert som gjesteland når verdens 20 største økonomier samles i Tyskland neste uke. Dit skal også USAs 45. president, Donald Trump.

– Så får jeg se om det blir møte med Trump. Det kan det være mange som står i kø for. Det blir helt sikkert mulighet til å snakke kort, men om det blir et ordentlig møte, det får vi se, sier Solberg.

– Trenger samarbeid

Selv om Solberg vil trå varsomt i et slikt møte, kommer hun til å understreke at internasjonale handelsavtaler er viktige for Norge. Donald Trump har som kjent sagt at han ikke ser seg bundet av avgjørelsene til Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Vi trenger felles spilleregler, og det er viktig for små land som Norge at de store landene respekterer WTO-regelverket, for eksempel. Erna Solberg (H)

– Det er store spørsmål på den internasjonale agendaen. Ikke bare humanitære spørsmål, men også å forebygge konflikt og sørge for økonomisk utvikling i verden. Da er internasjonal handel fortsatt utrolig viktig, sier Solberg.

– Vi trenger felles spilleregler, og det er viktig for små land som Norge at de store landene respekterer WTO-regelverket, for eksempel, utdyper hun.

TIL TYSKLAND: USAs president Donald Trump. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Ser ikke til Trumps valgkamp

Statsministeren går nå selv inn i en valgkamp, og sier hun har latt seg inspirere av hvordan amerikanske politikere når ut til velgerne.

– Kan du lære noe av Trumps valgkamp og seier?

– Nei. Det amerikanske samfunnet er veldig annerledes fra det norske. Jeg kjenner det norske bedre. Valgkampen vår drives på helt andre prinsipper, sier hun.

– Men i de siste valgkampene våre har vi gått på husbesøk. Det gjorde vi på 1980-tallet, men så ble det mindre vanlig fordi alle trodde man vant valg gjennom TV-skjermen. Nå går Høyre systematisk og banker på dører og snakker med folk. Det gjør alle partier i USA, fortsetter statsministeren.