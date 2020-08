Solberg vil ikke bruke reiseråd for å sikre deg penger for avbestilt tur

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Per nå behandler vi altså gule land som grønne», skriver kommunikasjonssjef Marie Brudevold i Gjensidige i en e-post til NRK.

Det betyr at reiseforsikringa gjelder som vanlig, men at forsikringsselskapet ikke dekker avbestilling til et gult land, med mindre statusen blir endret til rødt før avreise.

Dermed må nordmenn selv avgjøre om de er villige til å ta kostnaden av å avbestille en reise til et land som regjeringa nå har høynet fra grønt (lav smitterisiko) til gult (krever ekstra årvåkekenhet pga. økt smittepress).

Nordmenn som er i land som blir røde, får ikke dekket tidligere hjemreise for å unngå karanteneplikt eller tapte feriedager.

Gjensidige skriver at de likevel dekker skader som skulle oppstå, også i røde land, så lenge de ikke er koronarelatert.

Ifølge If gjelder reiseforsikringa som normalt i gule land. Avbestillinger dekkes ikke med mindre et land/område er rødt når det er 14 dager eller mindre til avreise.

– Dekker ikke manglende reiselyst

EN RISIKO: – Stenger flyplassen, eller det blusser opp smitte så du ikke kan reise, vil det ikke være dekket. Du tar derfor en stor risiko om du reiser nå, og den er enda større om du reiser til et rødt land, sier kommunikasjonssjefen i Frende Forsikring Heidi Tofterå Slettemoen. Foto: Frende Forsikring

Også Frende Forsikring sier reiseforsikringa gjelder i både gule og røde land når det dreier seg om ting som tapt bagasje, tyveri, trafikkuhell eller akutt sjukdom, som ikke skyldes covid-19.

Avbestilling til gule land dekkes kun om du blir akutt syk, eller du kan legge frem legeattest om at det er fare for liv eller helse dersom en person som dekkes av reiseforsikringa blir smittet av Covid-19.

– Manglende reiselyst utløser ikke reiseforsikring, understreker Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring overfor NRK.

– Stenger flyplassen, eller det blusser opp smitte så du ikke kan reise, vil det ikke være dekket. Du tar derfor en stor risiko om du reiser nå, og den er enda større om du reiser til et rødt land, sier kommunikasjonssjefen.

I likhet med andre forsikringsselskaper legger Frende Forsikring UDs og helsemyndighetenes reiseråd til grunn for sine vurderinger av hva som skal dekkes av reiseforsikringa.

Det nye europakartet gjeldende fra 15.08.2020. Flere land og regioner er blitt røde. Grønne er blitt gule, for å advare nordmenn mot økt risiko for koronasmitte dersom man drar. Foto: Folkehelseinstituttet / FHI

Fjernet alle grønne land

Under pressekonferansen onsdag frarådet regjeringa alle utenlandsreiser, dersom det ikke er helt nødvendig. I tillegg får seks tidligere trygge land status som røde fra midnatt, natt til lørdag 15. august.

– Slik situasjonen er nå, fraråder vi alle utenlandsreiser, og forlenger UDs globale reiseråd frem til 1. oktober. Akkurat nå er det best å holde seg hjemme i Norge. Ingen land er grønne, sa statsminister Erna Solberg.

For å synliggjøre poenget, fjernet regjeringa den grønne kategorien, som tidligere symboliserte hvilke land som var trygge å reise til.

Dermed deles Europa inn i såkalte gule og røde land. Gult betyr at myndighetene ber nordmenn som reiser dit være ekstra årvåkne, men at det kun er krav om karantene for dem som kommer hjem fra såkalte røde land. Det er ikke noe reiseforbud.

Vil ikke bruke UDs reiseråd til forsikringspenger

– Vi kan ikke forby folk å reise, men vi kan fortelle at vi ikke anbefaler det, sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen onsdag.

Statsministeren ble også utfordret på hvorfor myndighetene ikke endret Utenriksdepartementets (UDs) reiseråd, slik at flere nordmenn kunne få igjen penger og bli motivert til å avbestille reiser til land, som ikke krever karantene.

– Vi kan ikke bruke UDs reiseråd, fordi det er en del av avbestillingsforsikringa til folk. Du bør ha andre avbestillingsforsikringer, og ta ansvar for det selv, var den klare beskjeden fra statsministeren.

Reiserådene fra UD er i utgangspunktet tuftet på hvordan sikkerhetssituasjonen er i et land, og ikke helsesituasjonen, som er folkehelsemyndighetenes vurdering og råd. Reiserådene til et land kan derfor være ulike.