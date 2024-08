Solberg vil ha kroneutvalg: – Vi blir fattigere

Den norske krona har svekket seg kraftig den siste tiden. Nå koster 1 dollar nesten 11 kroner, 1 euro nærmere 12 og pundet nær 14 kroner.

Så langt har ikke politikerne grepet inn med tiltak for å styrke krona på kort sikt, men i dette intervjuet med NRK slår Høyre-leder Erna Solberg fast at det er et problem at kronekursen er så lav som den er nå.

– Ja, det er et problem fordi vi alle blir fattigere, sier Solberg.

– Det gir en viss stimulans til eksportnæringen og til reiselivsnæringen fordi det blir flere turister som kommer inn til Norge. Men det er et problem fordi det skaper mye ustabilitet og usikkerhet. Og det er jo et tegn på mindre tiltro til den norske kronen.

– Så hva er Høyres svar?

– Det finnes ingen kortsiktige, enkle løsninger. Den langsiktige strategien er å bygge opp produktivitet og konkurransekraft. Hvis utlendinger tror på Norge som næringssted, så flytter pengene også lettere inn. Men det skjer ikke over natten, og det er ingen kvikk-fiks, advarer hun.

Peker på Støre

Blant økonomer har det pågått et løpende seminar om hvorfor krona er så svak som den er nå.

Kronesvekkelsen startet for rundt ti år siden, mens Solberg var statsminister. Men utviklingen har skutt fart den siste tida, poengterer hun.

– Har Støre-regjeringens politikk bidratt til at krona er så svak?

– Ja, men regjeringen har ikke hovedansvaret. Det handler om at den norske kronen er en liten valuta i et urolig hav. Men regjeringen har ført en politikk som heller ikke har vært en motkraft til det som skjer, svarer Solberg og fortsetter:

– Regjeringen har ikke skapt troverdige rammebetingelser for verdiskaping i Norge, men bidratt til uforutsigbarhet og voldsom økning i offentlige budsjetter. Alt dette er med på å bygge ned tiltroen til at Norge klarer omstillingen.

– Så krona hadde ikke svekket seg så mye dersom Høyre hadde styrt?

– Vi ville iallfall hatt mer motkraft. Og så er det urolige tider. Hovedårsaken er at den norske kronen er sårbar i en urolig verden. Men vi ville hatt litt mer ballast hvis vi ikke hadde vært gjennom alle disse uforutsigbare eksperimentene som regjeringen har hatt, sier Solberg.

Kroneutvalg

Så langt har det store flertallet på Stortinget slått ring om mandatet til Norges Bank og pekt på at det er sentralbanken og ikke regjeringen som skal ha hovedstyringen over det som kalles pengepolitikken.

Men den siste tida har det kommet nye signaler. Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn har åpnet for å knytte krona til euroen, slik Danmark har gjort. Han vil dessuten ha et en egen kronekommisjon, som skal vurdere hvorfor krona er så svak og drøfte tiltak som kan treffes.

UTVALG: Erna Solberg sier det ikke er noen kvikk-fiks for krona, men foreslår at et eget kroneutvalg settes ned. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Nå får Rotevatn og Venstre støtte fra sin foretrukne regjeringspartner Høyre. For Erna Solberg støtter tanken om å sette ned kroneutvalg med eksperter.

– Det viktigste er å få et analyseverktøy, et grunnlag for hvorfor den norske kronen er svak og innspill til hva som kan gjøres for å styrke den, sier Solberg.

– Men er det virkelig mer kunnskap man trenger, eller politikere som tør å ta stilling til hva man bør gjøre?

– Hvis vi skal gå vekk fra det de fleste andre land har, nemlig et inflasjonsmål, så bør vi iallfall være veldig sikre på hvordan dette kommer til å bli lest. Vi kan fort sende kronekursen ut i en galopp hvis vi ikke gjør det, sier hun.

Vedum: Ikke aktuelt

Påstanden om at den norske krona ikke hadde vært riktig så svak om Solberg og Høyre hadde styrt landet, får finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til å reagere.

– Spekulativt fra Erna Solberg, sier han.

– Det er bare å se på den svenske krona eller dollaren på New Zealand for å ta to valutaer med tilsvarende størrelse. Det har vært veldig lik utvikling. Det har vært så mye uro rundt oss, fortsetter Vedum.

DUO: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil ikke endre mandatet til Norges Bank og sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Gunnar Bratthammer

Han sier blankt nei til forslaget fra Høyre og Venstre om en kronekommisjon eller ekspertutvalg.

– Det er det ingen grunn til. Det er ulike eksperter som uttaler seg i media hver eneste dag. Vi har en klar pengepolitikk og en tydelig oppgave til Norges Bank. Det er ingen grunn til å sette en egen ekspertgruppe på det nå. Det er ikke svar på det Norge trenger, sier Vedum.

– Er kronekursen for lav nå, mener du?

– Vi har ikke en fastkurspolitikk i Norge. Pengepolitikken ligger hos Norges Bank, og det er bra for Norge over tid å ha en egen valuta.

Vil ikke endre

En plan for omstilling av Norge, bedre vilkår for næringslivet og økt produktivitet. Det er Erna Solbergs løsning på problemet.

Men heller ikke disse tiltakene vil ha noen umiddelbar effekt på krona, erkjenner hun.

– Ikke på kort sikt. På litt lengre sikt så er det min ambisjon at vi skal føre en næringspolitikk og en omstillingspolitikk for Norge som gjør at Norge blir et attraktivt land å investere i.

– Venstre har tatt til orde for å knytte den norske krona til euroen. Er det en god idé?

– Vi utredet dette for 20 år siden fra Høyres side og har valgt å stå ved at vi at vi i Norge skal ha en egen valuta som ikke er bundet mot euroen eller annet.Det kan være at andre løsninger framover er en mulighet, men det er altfor tidlig å konkludere med det nå.

– Hvor svak kan krona bli da, før politikerne sier at «nå er vi nødt til å gjøre noe»?

– Det er ingen hurtigtiltak så lenge vi har den rammen vi har. Dette dreier seg om markeder som både er spekulative og urolige, men som også dreier seg om hvilken tro man har på at man faktisk klarer å styre. Så det er vanskelig å sette en grense for hvor vi må gripe inn og gjøre noe annet.