Solberg ut mot Ap-skolen: – Tafatthet

– Jeg så jo at jeg var litt tapt på skolen. Så fikk jeg en ny sjanse, på en måte. Og så tok jeg den sjansen, og jeg brukte den bra, sier Sayed Tanweer (15).

Erna Solberg og nestleder Henrik Asheim har invitert NRK med til Kuben videregående skole i Oslo. 15-åringer som har deltatt på Guttas Campus det siste skoleåret, tar imot Høyre-lederen.

– Campus har egentlig vært veldig bra. Ikke bare for meg, men for alle guttene. Det har ikke vært bra bare for skole. Det har vært bra for livet generelt, sier Tanweer.

Guttas Campus ble en opptur og en ny sjanse for Sayed Tanvveer (15) og Mons Krane (15). Høyre-leder Erna Solberg vil gjerne ha mer av tiltak som Guttas Campus, hvor umotiverte gutter får hjelp til å fullføre skolegang. Bordtennis og pizza på årets siste mentorsamling for ungdommene som har vært på Guttas Campus det siste året.

Guttas Campus jobber for å få umotiverte gutter til å bli på skolen for å lære seg å lese, skrive og regne. Det er pizza og brus på bordene, praten går livlig – snart er ungdomsskolen unnagjort.

For mange av guttene er det et felles problem: Motivasjon.

– Jeg kunne sette meg ned, prøve på en oppgave, men så gadd jeg aldri å bli ferdig. Guttas Campus hjalp meg veldig med å bli motivert til å fortsette, sier Mons Krane (15).

Fem faresignaler

Tiltak som Guttas Campus, som er en alternativ opplæringsarena, er noe Erna Solberg gjerne ser mer av. Men med seg til møtet har Solberg en lang liste med bekymringer for tilstanden i den norske skolen:

Resultatene er for dårlige i lesing og matte.

Frafallet og fraværet er for stort. Én av fem elever fullfører ikke videregående utdanning.

Guttene sakker akterut.

Det er blitt mer utrygt skolemiljø og arbeidsmiljø.

For mange lærere og rektorer slutter.

Nå langer Høyres leder ut mot kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap):

– Det mangler handlekraft fra denne regjeringen i å ta fatt i noe som helst av disse problemstillingene på en ordentlig måte, sier Solberg til NRK.

ALARM: Regjeringen har ingen helhetlig plan for å få gjort noe med problemene i skolen, mener Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

– De leverer ingen helhetlig politikk på skoleområdet for å gjøre noe med den samfunnsutviklingen vi er inne i. De har reversert politikk vi hadde inne, og de har ikke levert noe substansiell skolepolitikk så lenge de har sittet, hevder hun.

– Det er en tafatthet.

Kunnskapsministeren slår tilbake og mener regjeringen i 2021 tok over en «stillesittende, teori- og testtung iPad-skole». Solbergs bekymringsliste er en dom over hennes egen skolepolitikk, mener Nessa Nordtun.

– Erna Solberg må huske på at resultatene i norsk skole som vi ser nå, de kommer fra barn som har gått på skole mens Erna Solberg selv og Frp styrte norsk skole. Det er de som har skylden for dette.

SLITER: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) er enig med Solberg i at både læringsresultater og trivsel er for dårlig i norsk skole i dag. Foto: Mats Rønning / NRK

Feil grep, feil pengebruk

Solberg kritiserer regjeringen for å ha gjort om på viktige grep for å sørge for økt kompetanse og kunnskap blant lærerne i skolen. Tiltakene ble satt i verk da Solberg selv var statsminister i årene 2013 til 2021.

Dessuten bruker regjeringen milliardene feil, når den bruker milliarder på grunnskoletilskudd, billigere skolefritidsordning og barnehage, mener Høyre-toppene.

– I stedet for dette skoletillegget, grendeskoletillegget, kunne du alene ansatt 1500 faglig utdannede lærere i norsk skole, sier nestleder Henrik Asheim.

Tilskuddet på 500 000 til grunnskoler landet over koster totalt 1,3 milliarder i året. Beløpet er relativt sett viktigere for en liten grendeskole enn for en stor byskole – og bidrar dermed til å opprettholde små skoler.

– Det er sikkert kjempefint for de skolene som blir opprettholdt. Men for elevene er det ikke sikkert at det faglige utbyttet blir bedre, sier Solberg.

Nessa Nordtun mener det er viktig å opprettholde et godt skoletilbud også på mindre steder.

– Jeg registrerer at Høyre har valgt å kutte én milliard kroner i fylkeskommunen. Det blir heller ikke flere lærere av det i videregående opplæring, sier hun.

Uenigheter i skolepolitikken Ekspander/minimer faktaboks Her er noen punkter hvor Høyre og Ap-regjeringen skiller lag i skolepolitikken: Høyre er kritisk til at regjeringen at regjeringen har myket opp sentrale kompetansekrav for lærere som skal undervise i norsk, matte og engelsk.

Solberg innførte selv krav om faglig fordypning i undervisningsfagene for lærere som er utdannet før 2014. Dagens regjering har gjeninnført et unntak for disse lærerne, som gjør at de fritas for kravene.

Samtidig har dagens regjering reversert den såkalte lærerspesialistordningen, en toårig utdanning på masternivå for lærere i grunnskole og videregående skole. Den skal gi faglige utviklingsmuligheter for lærerne.

Regjeringen har også fjernet den ekstra naturfagstimen på ungdomsskolen. Støre-regjeringen har også foreslått å myke opp fraværsreglene i videregående skole og gjøre reglene mer fleksible.

Regjeringen bruker 1,3 milliarder årlig på et grunnskoletillegg på 500 000 kroner i året. Det bidrar til å opprettholde små skoler. Høyre er kritisk til tilskuddet.

Regjeringen vil ha skolemat i statlig regi, Høyre sier nei.

Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra regjeringen laget en anbefaling om strengt å regulere mobilbruk i skolen. Forslag om mobilforbud ble nedstemt på Høyres landsmøte i 2023.

Nylig skrev Dagbladet at regjeringen jobber med en ny skolematordning med en prislapp på omkring 3 milliarder kroner.

– Det er feil fokus for eksempel når man fokuserer på skolemat, fremfor å fokusere på kunnskap blant lærerne, sier Solberg.

– Hva ville du heller milliardene på hvis du styrte?

– Vi ville prioritert mer på kunnskap og kompetanse, på lærerne i skolen, på å sørge for mer og bedre opplæring til barna og på alternative opplæringsarenaer.

Slår tilbake

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) er enig med Solberg i at både læringsresultater og trivsel er for dårlig i norsk skole i dag.

– Jeg er helt enig med Erna Solberg. Jeg er veldig bekymret over de tallene vi ser nå, sier statsråden til NRK.

Men hun nekter å ta ansvaret alene for den utviklingen:

– Det knytter seg til Høyre og Frps stillesittende, teori- og testtunge iPad-skole.

SKOLEFOKUS: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på Aps skolekonferanse i forrige uke. Foto: Mats Rønning / NRK

– Den utviklingen må vi snu. Da må vi satse mer på en praktisk skole og de grunnleggende ferdighetene som lesing, skriving og regning, sier statsråden.

Nordtun, som har vært kunnskapsminister siden i fjor høst, har satt av 300 millioner kroner til lærebøker i skolen og gått til kamp mot overdreven skjermbruk.