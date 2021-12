Solberg synes Vedum bør si at han gjorde en grov feil

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har måtte forklare seg om lønnsstøtten og om EØS-avtalen setter grenser for hvor høy den kan være.

«Vi har dratt det så langt vi kan», sa finansminister Vedum om lønnskompensasjonsordingen.

Men det gikk likevel an å dra den litt lenger. I går ble regjeringen enig med SV om å øke den.

I Politisk kvarter sa Vedum at han mandag hadde samtaler for å oppklare situasjonen.

For mandag kunne de nemlig øke maksgrensen fra 30.000 til 40.000 kroner.

– Etter ny dialog med ESA i går så fikk vi bekreftet at man kunne sette maksimalbeløpet litt høyere, sier Vedum.

– Dere forsto at det var feil?

Finansministeren fikk spørsmål av programleder Astrid Randen om det var ESA som hadde endret sitt syn eller om det var han som hadde misforstått.

– Det var de vurderingene som var gjort. Det har vært mange møter med kjempedyktige embetskvinner og -menn, svarer Vedum.

– Var det ESA som hadde endret sitt syn?

– Jeg har ikke noe behov for å ... Sånn vi hadde forstått det, og våre vurderinger etter de møtene ... Da landa vi på 30.000.

– Dere forsto at det var feil?

– Ja, og det var vi glad for.

– Når var det dere skjønte det?

– Vi hadde møter mandag formiddag, sier Vedum som forklarer at han selv var snakket med ESA-presidenten.

Fakta om lønnsstøtteordningen Ekspandér faktaboks Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er enige om følgende endringer i regjeringens lønnsstøtteordning:

Siste frist for å hente permitterte arbeidstakere tilbake i jobb skyves fra 21. desember 2021 til 23. desember 2021.

Regjeringen bes revidere og justere midlertidig lønnsstøtteordning i januar for stønadsperiodene januar og februar i dialog med partene og komme tilbake til Stortinget med oppdatert ordning. Dette vil blant annet inkludere en vurdering av maksimumsbeløpet.

Minimumsbeløpet per ansatt ved omsetningsfall på 20 prosent økes fra 3.000 kroner til 4.000 kroner.

Maksbeløpet for lønnsstøtte økes til 40.000 kroner i måneden per ansatt, begrenset til maks 80 prosent av den ansattes bruttolønn.

500 millioner av regjeringens varslede 1.000 millioner til kommunal kompensasjonsordning bevilges i nysalderingen for 2021. Kilde: NTB

Solberg mener Vedum bør innrømme grov feil

– Har Vedum skapt et inntrykk av at ESA har avgrensninger som egentlig ikke eksisterer?

– Helt åpenbart. Og det gjorde han fra Stortingets talerstol fredag kveld. Det responderte jeg på. Dette har partene i arbeidslivet hørt. Da synes jeg man kan innrømme at man gjorde en grov feil. Man informerte feil i Stortinget, sier Høyre-leder Erna Solberg og fortsetter:

– Så kan man alltid rette det opp igjen. Men regjeringen har monopol på å kjenne til dialogen med ESA. Da må vi kunne stole på at når finansministeren sier at dette er en grense, så er det reelt.

– Du sier Vedum informerte Stortinget feil?

– Han ga et helt feil inntrykk av det. Og så har han rettet det opp i form av at han har korrigert opplysningene. Det er ryddet i den sammenheng, sier Solberg.

Hun mener samtidig at Vedum burde vært tydeligere.

– Man kunne si det så enkelt: Vi gjorde en grov feil. Og vi har informert feil.

Vedum er ikke klar for å gjøre det.

– Jeg tror Solberg hører bevisst med det kritiske øret. Jeg sa vi hadde hatt en uformell prosess. Og avstemt modellen opp mot ESA, sier Vedum.

Han mener han ikke har feilinformert Stortinget.

Måtte forklare seg

Mandag ettermiddag måtte finansminister Trygve Slagsvold Vedum svare for seg om lønnsstøtten i Stortinget.

Det har vært stilt spørsmål ved om Vedum ga riktig informasjon til Stortinget om hvilke grenser EØS-avtalen setter for lønnsstøtten. Regjeringen kan ikke gi 100 prosent lønnsstøtte.

Lønnsstøtten som regjeringen la på bordet innebar at bedrifter kunne få fra 3000 kroner til 30.000 kroner i støtte per ansatt, avhengig av hvor mye bedriften har tapt grunnet koronatiltakene.

Men hevdet Vedum at regjeringen hadde gått så langt de kunne gå i henhold til denne avtalen?

«Dratt det så langt vi kan»

Det var slik mange tolket det han sa til Stortinget sist fredag:

«Grunnen til at vi har kommet dit, er at det også har vært avstemt med ESA tidligere i dag. I en uformell prosess for å vite at man ikke setter ordningen i fare med å gå for høyt.»

I Dagsrevyen gikk Vedum enda lenger.

«Vi har sjekka med ESA om vi kunne gå enda høyere. Problemet hvis vi hadde gått høyere, er at da hadde det fort kommet i strid med EUs konkurranseregelverk. Og da hadde vi risikert at det hadde blitt null. Så vi har dratt det så langt vi kan i forhold til det konkurranseregelverket vi er en del av. Det er det konkurranseregelverket vi er bundet av.»

Vedum forklarte i Politisk kvarter tirsdag at denne uttalelsen var knyttet til demonstrasjonen foran Stortinget lørdag, der kravet var full kompensasjon. Og det gir ikke regelverket anledninge til.

Spørsmålet som har kommet i etterkant har vært om Vedum var for upresis om samtalene regjeringen har hatt med Brussel.

– Inntrykket er at han bruker EØS som en unnskyldning for å ikkje lage en rausere ordning, sa Sveinung Rotevatn som sitter i finanskomiteen for EU-positive Venstre på Stortinget.

Mandag ettermiddag ble det kjent at det er flertall på Stortinget om økt lønnsstøtte.

Beløpene øker til minimum 4000 per ansatt, og til maksimalt 40.000 per ansatt, avgrenset til maks 80 prosent av bruttolønnen til den ansatte.