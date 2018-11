Solberg svarer Marthinsen: – Abort-endringer vil ikke få stor betydning

Marthinsen har selv mistet en datter bare 15 måneder gammel, på grunn av sykdom.

Mandag sendte hun et skriftlig spørsmål til Erna Solberg (H) for å få klarhet i om statsministeren er villig til å forhandle bort deler av abortloven for å få KrF inn i regjering.

Men Solberg sendte spørsmålet videre til helseminister Bent Høie.

– Hva er ditt svar til Marthinsen, Erna Solberg?

– Mitt svar er det jeg ga til NRK kvelden før KrF hadde sitt landsmøte: At de endringene vi har sagt vi vil forhandle om, i praksis ikke endrer på hvor mange aborter som blir gjennomført, sier hun til NRK.

Erna Solberg om abortløftet kvelden før KrFs skjebnevalg. Du trenger javascript for å se video. Erna Solberg om abortløftet kvelden før KrFs skjebnevalg.

Vil ikke svare i Stortinget

Statsministeren har åpnet for å diskutere abortloven når KrF setter seg ned for å forhandle om regjeringsmakt. Det har fått mange som støtter dagens abortlov, til å reagere.

Marthinsen kalte tidligere i dag statsministeren «feig» fordi hun ikke selv vil besvare det skriftlige spørsmålet i Stortinget, men sendte det videre til Bent Høie.

– Er det sant at dere bidrar til å så tvil om abortloven?

– Nei, og jeg syns kanskje ikke Ap skal spille dette kortet hele tiden. Vi har en debatt om et viktig og stort spørsmål om etikk og abort, det må vi kunne ha uten at det blir å spre usikkerhet, sier Solberg.

Marianne Marthinsens brev til statsministeren Ekspandér faktaboks For noen år tilbake fødte jeg en datter. Hun var alvorlig syk og døde 15 måneder gammel. Tilstanden hennes var muligens genetisk betinget og gjentagelsesrisikoen er ukjent. Jeg har derfor følgende spørsmål: Dersom jeg blir gravid igjen og det viser seg at fosteret har samme tilstand, mener statsministeren at jeg selv skal få avgjøre om svangerskapet skal gjennomføres, og hva mener statsministeren med begrepet "levedyktig"?

Hvor lenge mener hun at barnet må antas å leve for at det skal regnes som levedyktig?

Solberg understreker at Høyre egentlig ikke ønsker å fjerne paragraf 2c i abortloven, som åpner for abort etter tolvte uke ved mistanke om alvorlig sykdom.

– Men vi har sagt ja til forhandlinger. I slike forhandlinger blir to elementer avgjørende: At man skal kunne slippe å føde barn som ikke er levedyktige, og at kvinners situasjon skal være avgjørende etter tolvte uke, sier Solberg.

Marianne Marthinsen mistet sin 15 måneder gamle datter. Nå lurer hun på om kvinner med fostre som risikerer alvorlige lidelser, skal få ta abort. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Personlig spørsmål

Marthinsen delte selv sitt spørsmål til statsministeren på sin åpne Facebook-side.

«Det har blitt personlig. Statsministeren har en uke på seg til å svare,» skrev stortingspolitikeren fra Arbeiderpartiet.

At Solberg valgte å sende spørsmålet videre til Høie, kommenterer hun slik:

– Jeg reagerer kraftig på det. Jeg mener det er feigt. Det er vanligvis fagstatsråder som svarer på faglige spørsmål, men her er det Erna Solberg som statsminister som har åpnet for å svekke kvinners rettigheter. Da må hun selv svare oss på hva hun faktisk mener med det, sier Marthinsen til NRK.

Dette er abortlovens paragraf 2c Ekspandér faktaboks Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet Kilde: Lovdata

Sier ikke hva som er levedyktig

Dersom KrF får gjennomslag for å fjerne paragraf 2c i abortloven, må kvinner som ønsker å ta abort på grunn av alvorlig sykdom hos fosteret få dette godkjent i en abortnemnd.

I stedet er det skissert en ny paragraf som åpner for at svangerskapet kan avbrytes etter uke tolv, «hvis fosteret ikke er levedyktig».

Verken Solbergs svar til NRK eller Høies svar til Stortinget svarer direkte på Marthinsens spørsmål om hva de mener med «levedyktig».

– Det er latterlig. Det er et ikke-svar. Det jeg har spurt om, er om statsministeren, som nå skal lede forhandlinger med KrF, står fast ved prinsippet om at kvinner skal få lov til å bestemme selv i denne typen situasjoner, sa Marthinsen til NRK tidligere i dag.