Solbergs ektemann Sindre Finnes gjorde mer enn 3600 aksjehandler mens Solberg var statsminister fra 2013 til 2021.

Hvorfor klarte ikke den daværende statsministeren å fange opp handlene som gjorde henne inhabil i flere saker?

Solberg har i flere intervjuer med NRK forklart at hun ble ført bak lyset av ektemannen: Hun klarte ikke å fange opp omfanget fordi Finnes skal ha endret aksjeporteføljen sin på slutten av hvert år, slik at den så omtrent lik ut i Aksjonærregisteret.

Aksjonærregisteret er offentlig, og viser aksjene nordmenn eier ved utgangen av hvert år. Solberg står fortsatt fast på forklaringen:

– Aksjonærregisteret har vist at han har eierskap i de samme bedriftene fra år til år, gjentar Solberg i et intervju med NRK i Trondheim torsdag.

– Så har det økt i noen av de bedriftene, og så har det vært nedsalg i noen andre bedrifter.

– Det er innenfor det jeg sa. Jeg sa aldri det var helt likt, jeg sa det var samme bedriftene som vi allerede fulgte med spørsmål om vi kan komme i en inhabilitetssituasjon.

Sjekk endringene

Men en gjennomgang av registeret år for år viser at det var betydelige endringer i ektemannens aksjeportefølje mellom 2014 og 2020.

Her kan du selv se hvordan porteføljen kunne endre seg i registeret som Solberg hadde tilgang til:

Sindre Finnes' aksjebeholdning ved utgangen av 2017. Foto: Skjermdump fra aksjeeiere.no Sindre Finnes' aksjebeholdning ved utgangen av 2018. Foto: Skjermdump fra aksjeeiere.no Sindre Finnes' aksjebeholdning ved utgangen av 2019. Foto: SKJERMDUMP FRA AKSJEEIERE.NO Sindre Finnes' aksjebeholdning ved utgangen av 2020. Foto: Skjermdump fra aksjeeiere.no

Fra for eksempel 2014 til 2015 fremkommer det at Finnes har solgt aksjene sine i Odfjell Drilling, Seadrill, Western Bulk og Norwegian Energy Company.

Han har også solgt seg litt opp eller ned i selskapene BW LPG, Hydro, Q-Free og Wilh. Wilhelmsen ASA.

Han har også kjøpt aksjer i nye selskaper, som Bulk Invest, Skandiabanken og Nordic Nanovector.

NOENLUNDE LIKT: Erna Solberg fastholder at registeret viste at porteføljen var lik fra år til år. Foto: Morten Karlsen / NRK

– Har du gått inn i aksjonærregisteret selv og sett, og i tilfelle hvor ofte?

– Nei, men vi har sett at oversikten har stemt noenlunde. Så kan ikke jeg huske om vi har gjort det hvert eneste år.

– Men utgangspunktet var at aksjonærregisteret viste de samme bedriftene som vi opprinnelig hadde med oss innover, og at han gikk ut av en del bedrifter knyttet til de opplysningene som er gitt til Statsministerens kontor både i 2014 og i 2017.

Sa han skulle ut - registeret viser at han ble

I 2017 ga Finnes beskjed til Statsministerens kontor om at han var i ferd med å foreta en overføring av mesteparten av aksjene til aksjefond.

Aksjonærregisteret viser derimot at informasjonen han oppga, ikke stemmer.

I slutten av 2017 var statsministerens ektemann registrert som eier av aksjer i Schibsted, Marine Harvest, Independent Tankers Corporation LT, Western Bulk Chartering, Hydro, Blueye Robotics og Wallenius Wilhelmsen.

Solberg har forklart at hun ikke klarte å se noen endringer mens hun var statsminister fra 2013 til 2021.

Men ikke bare ble Aksjonærrregisteret endret. I løpet av Erna Solbergs statsministerperiode har det også vært flere mediesaker knyttet til Sindre Finnes' aksjehandler.

Allerede i 2014 skrev NRK at Finnes hadde aksjer i Hydro.

Da svarte Finnes at «Det finnes ikke noe regelverk for at jeg skal oppgi den informasjonen.»

I september 2017 skrev Dagbladet at Sindre Finnes hadde eierandeler med en verdi på omtrent 1,5 millioner kroner i 18 forskjellige selskaper.

Den største enkeltposten var i teknologiselskapet Q-Free.

Aksjonærregisteret viser at Finnes har solgt seg ut av selskapet i slutten av 2017. Det bekreftet han også til Dagbladet i 2019:

– Jeg solgte meg ut i flere omganger i 2017. Det var etter en totalvurdering, et av elementene var omtalen av saken, sa Finnes.