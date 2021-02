Solberg skryter av Jensen – erkjenner uenigheter

Siv Jensen varslet torsdag at hun trekker seg som partileder etter 15 år som Frp-sjef.

– Siv og jeg har delt oppturer og nedturer både politisk og på andre områder gjennom mange år. Vi har vært enige i mange saker, men også uenige om mye, sier Solberg på Facebook.

Både strid om bilavgifter, asylpolitikk og bompenger satte det borgerlige prosjektet på harde prøver.

– Hun har alltid kjempet hardt for det hun tror på. Hun har vært en tøff forhandler. Kreativ og kunnskapsrik og en dyktig leder. Ikke minst har hun alltid vært til å stole på, mener statsministeren.

Tett samarbeid

Nettopp forholdet mellom Erna Solberg og Siv Jensen var en helt sentral årsak til at det ble en borgerlig samling med Høyre, Frp, Venstre og KrF etter valget i 2013.

– Siv la gjennom sitt lederskap grunnlaget for at de ikke-sosialistiske partiene de siste årene har kunnet omsette et flertall ved valg til politikk i praksis, sier Solberg.

Hun beskriver Siv Jensen som en av de viktigste politikerne i Norge de siste tiårene.

De fire borgerlige partiene vant også valget for fire år siden. Solberg var statsminister og Jensen finansminister fra 2013 og helt til Frp forlot regjeringen for vel ett år siden.

Det skjedde etter at regjeringen bestemte seg for å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn fra Syria.

KrF takker for samarbeidet

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad takker Siv Jensen for godt og konstruktivt samarbeid gjennom mange år.

– Siv Jensen har en stor politisk karriere bak seg, og det står respekt av arbeidet hun har lagt ned på vegne av partiet sitt, sier han til NRK.

– Siv er en omsorgsfull person og en tøff motstander. Hun er real og til å stole på, og jeg kommer til å savne henne i partilederkollegiet, sier barne- og familieministeren.

Også Venstre-leder Guri Melby takker Jensen for godt samarbeid:

– Det er en solid innsats Siv har lagt ned i norsk politikk og for FrP. Jeg har stor respekt for at hun ikke tar gjenvalg til Stortinget, og nå vil prioritere annerledes i livet. Det unner jeg henne etter så mange år i toppolitikken, sier Guri Melby, partileder i Venstre, og legger til:

– Til tross for de uenigheter vi har mellom oss politisk vil jeg berømme Sivs vilje til å finne løsninger og få til gode politiske resultater. Det er en partileder med et sterkt engasjement og mye kunnskap som nå går av, påpeker Melby.

Hagen: Uenige om strategiske valg

Siv Jensen overtok som Frp-leder etter Carl I. Hagen, partiets store nestor. De siste årene har det med jevne mellomrom gått en kule varmt mellom de to.

– Hun vil bli husket som en handlekraftig politiker. Hun brakte Frp inn i regjering og har fått til mye, sier han.

Hagen viser til at Jensen videreførte arbeidet med å omforme Frp fra et rendyrket opposisjonsparti til å komme i regjering.

– Hun har vært en formidabel kraft, og så stemmer det at vi har vært uenige på noen strategiske valg. Men det er sunt, og i et parti med takhøyde må vi kunne diskutere saker.

– Var det på tide at hun trakk seg?

– Hun sa selv at det gir en ny giv for partiet. Jeg vil ikke se bort i fra at hun har sett at det er behov for ny giv i Fremskrittspartiet, og det får man når det er et lederskifte.

Inviterer på vin i hagen

Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande har hatt mange harde oppgjør med Siv Jensen de siste årene, men slår fast at Frp-toppen har satt spor etter seg i politikken.

– Selv om jeg har vært uenig med henne om veldig mye, har jeg stor respekt for den jobben hun har gjort for de sakene hun tror på, sier Grande.

Samtidig skriver hun på Facebook at noe av det beste med norsk politikk, er at folk fra ulike partier kan være uenige i sak, men likevel ha et godt forhold.

– Jeg håper at vi får mulighet til å kose oss med et glass vin i den nye hagen min til sommeren, nå som vi begge får litt bedre tid.

Støre: Ryddig

For de rødgrønne partiene har samarbeidet mellom de fire borgerlige partiene betydd åtte år i skyggenes dal.

– Selv om Fremskrittspartiet i alle år har vært en politisk motstander for Arbeiderpartiet, er det lett å anerkjenne Siv Jensens mangeårige innsats i norsk politikk, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Hun er en tøff debattant, med stort engasjement for det hun tror på. Personlig har jeg også erfart at Siv Jensen er en ryddig politisk motstander det har vært mulig å samarbeide med og stole på i saker der vi har hatt felles syn.

SV-leder Audun Lysbakken har i en årrekke har vært blant Jensens hardeste kritikere.

– Da jeg var førstereisgutt i finanskomiteen var Siv Jensen komitéleder. Hun tok raust og hyggelig imot. Tross endeløse og tøffe uenigheter har vi beholdt en god tone og gjensidig respekt. Og jammen fikk vi samarbeidet om rettferdig pensjon på tampen.

– Lyn fra klar himmel

Nyheten torsdag ettermiddag kom overraskende på en rekke Frp-ere NRK har snakket med.

Nestleder i partiet, Terje Søviknes, har kjent og jobbet tett på Jensen siden 90-tallet.

– Det er med sjokk vi mottok beskjeden. Vi har fulgt hverandre i tykt og tynt og det setter preg på vårt vennskap. Jeg er lei meg. Siv har en fantastisk personlighet og er en omsorgsfull og dyktig leder. Hun har alltid vært der for alle oss andre, sier Søviknes til NRK.

Roy Steffensen, leder av utdanningskomiteen på Stortinget, stemmer i:

– Dette kom som lyn fra klar himmel og jeg synes dette er fryktelig leit. Fælt å få en slik beskjed på et digitalt møte, skulle helst gitt henne en klem og takket henne for alt hun har gjort for partiet. Utover det har jeg ingen kommentar, nå må jeg summe meg litt, sier han til NRK.

– Forferdelig trist, men forståelig

Stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen sier han er oppriktig trist over Jensens avgang.

– Siv har vært min partileder siden 2006. En dyktig leder som jeg kun har hatt respekt og tillit til. Det finnes kun gode ord å si om Siv. Hun vil få plass i historiebøkene, sier han.

Frps finanspolitiker på Stortinget Sivert Bjørnstad kaller avgangen «forferdelig trist, men også forståelig».

– Å være partileder i Frp i 15 år er en umenneskelig oppgave. All honnør til Siv for en fantastisk god jobb, sier han.