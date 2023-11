Solberg-saken: Dette vil Økokrims avgjørelse bety

I september ble det kjent at ektemannen til Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg hadde handlet aksjer over 3000 ganger mens hun var statsminister.

På bakgrunn av aksjehandlene varslet Økokrim at de vil undersøke om det er grunnlag for å åpne etterforskning for innsidehandel mot ekteparet.

Det er uvanlig, sier jusprofessor Morten Kinander til NRK.

– Hva betyr det egentlig at Økokrim har vurdert om det er grunnlag for å åpne etterforskning?

– Det er veldig spesielt. Vi vet egentlig ikke helt hva det innebærer. Det er helt uvanlig at Økokrim går ut og sier at de vurderer å etterforske en sak, svarer han.

Jusprofessor Morten Kinander ved Handelshøyskolen BI sier en eventuell etterforskning av Sindre Finnes kan ta veldig lang tid.

Men snart har Økokrim bestemt seg.

Fredag klokken 10 offentliggjør Økokrim om det skal åpnes etterforskning eller ikke.

Klokken 12 holder Økokrim-sjef Pål K. Lønseth pressekonferanse om beslutningen.

Etterforskning kan ta lang tid

Hvis Økokrim velger å åpne etterforskning i saken, betyr det at Økokrim vil finne ut om det er grunnlag for å ta ut siktelse mot Sindre Finnes, forklarer jusprofessoren.

– Hvilke konsekvenser vil det få for Sindre Finnes og Erna Solberg hvis det åpnes etterforskning?

– Da vil han blant annet bli kalt inn til avhør og må utlevere dokumenter. En slik etterforskning kan ta veldig lang tid. Når det gjelder hvilke konsekvenser det vil få for Erna Solberg, er det en politisk vurdering som er opp til Høyre og Solberg selv, svarer han.

Kinander legger til at det er veldig uvanlig at Økokrim annonserer om det skal åpnes etterforskning i en sak eller ikke.

Han peker imidlertid på at Økokrim var ute i Borten Moe-saken og sa at det skal åpnes etterforskning. Dermed er også Økokrim nødt til å gå ut i Solberg-saken for å fortelle om det skal åpnes etterforskning eller ikke, mener han.

– Men hvis Økokrim hadde ligget helt lavt fra starten av, hadde de kanskje ikke trengt det, sier Kinander.

Strafferamme

Da Sindre Finnes' omfattende aksjehandler ble kjent i midten av september, sa Erna Solberg på sin egen pressekonferanse at hun er helt sikker på at Finnes ikke har fått innsideinformasjon fra henne.

Sindre Finnes har også sagt at han ikke har hatt tilgang på innsideinformasjon.

Spørsmålet om innsideinformasjon blir avgjørende for om Økokrim åpner etterforskning.

– Hva er strafferammen for å ha drevet med innsidehandel?

– Det er seks år ubetinget fengsel. Det er ingen som er funnet skyldig i det som ikke har fått ubetinget fengsel. I slike saker er bøter og betinget fengsel uaktuelt som sanksjon i norsk rett, svarer Kinander.

Sindre Finnes advokat, Thomas Skjelbred, har tidligere sagt til NRK at det ikke er noe ved denne saken som tilsier at det har skjedd noe ulovlig knyttet til aksjehandlene.

– I den sammenhengen vil det bare være bra at Økokrim også undersøker saken, og bekrefter det, sa Skjelbred til NRK i september.

Slik svarte Erna

Hvordan Erna Solberg selv vil stille seg til Økokrims beslutning, er ikke kjent. Det er ventet at hun vil kommentere saken senere fredag.

Men da Erna Solberg stilte til intervjumaraton om saken 21. september, spurte NRK om hun så for seg å kunne fortsette som Høyre-leder dersom det innledes etterforskning:

– Det er en sak som i så fall må vurderes på det tidspunktet. Jeg tenker at vi får ta det som det kommer framover, og gjøre vurderinger etter hvert, sa hun.

– Ja, det vil være vanskelig å være Høyre-leder og ha en siktelse over seg på et område, det tror jeg er klart, har Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg sagt. Foto: Lars Os

På spørsmål om det ville være krevende å fortsette som Høyre-leder dersom Økokrim skulle ta ut en siktelse mot henne, svarte hun bekreftende:

– Ja, det vil være vanskelig å være Høyre-leder og ha en siktelse over seg på et område, det tror jeg er klart.

På direkte spørsmål åpnet Solberg også for at det kunne være en mulighet å ta permisjon fra vervet som Høyre-leder, men understreket flere ganger at hun ikke akter å ta «overilte beslutninger».

Dette har hun også betonet flere ganger i ettertid.

– Partiet skal ha tid til å tenke seg om, og jeg skal ha tid til å tenke meg om framover. For meg dreier dette seg spørsmålet seg om våre velgere og mitt partiapparat vil ha tillit til at jeg skal lede det videre, sa Solberg.