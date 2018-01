Solberg om varslingssaker: – Dette har vært en vekker for meg

– Jeg tenker at de varslene som kommer er alvorlige. Det betyr at vi skal gå grundig igjennom de. Det er ingen tvil om vår oppfattelse at Kristian har gjort helt uakseptable ting i dette, sier Solberg til NRK.

Solberg sier saken har vært en vekker for henne.

– Jeg har hele tiden når jeg har blitt intervjuet om #MeToo sagt at jeg ikke tror at vi er perfekt som parti, selv om vi har regler og har behandlet noen saker tidligere. Vi skal være ydmyke og se at vi har forbedringer å gjøre i vår organisasjon, fortsetter Høyre-lederen.

Det var onsdag kveld at Kristian Tonning Riise trakk seg som leder for Unge Høyre med umiddelbar virkning.

Høyre har bekreftet at det siden da har kommet inn flere nye varsler mot Riise.

– Sviktet

Tidligere fredag slo Høyre fast at Høyre og Unge Høyre har sviktet i behandlingen og oppfølgingen av tidligere innkomne varsler, og de beklaget på det sterkeste.

Varslingssakene som Unge Høyre erkjenner ikke å ha tatt på alvor er fra 2013 og 2014.

På spørsmål fra NRK om hva unge jenter skal tenke om at det er kommet inn varsler, men som det så ikke er gjort noe videre med, svarer Solberg at de nå skal gå inn på hva som har skjedd.

– Det skal være helt klart at de som varsler nå skal få sakene sine grundig behandlet. Vi er opptatt av å få avdekket så mye som mulig av episoder og opplevelser for har om trakassering eller utilbørlig oppførsel, sier Solberg.

Det har kommet inn flere varsler mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

På spørsmål om hvilket personlig ansvar Solberg tar for Høyres håndtering, svarer hun:

– Vi har vært veldig tydelige i dag på at Høyre ikke har gjort en god nok jobb. Og jeg leder jo organisasjonen. Da betyr det at det også er mitt ansvar at det ikke er gjort en god nok jobb, svarer Solberg.

Trygghet

Torsdag sa Solberg til NRK at partiet tar varslene mot Riise på det største alvor, men også at «dette er en veldig lei sak, først og fremst for Kristian, men også for Høyre.»

Er det fortsatt ham det er synd på?

– Nei da, det er absolutt mest synd på dem som har blitt utsatt for trakassering, sier Solberg fredag.

Det var også grunnlaget for det hun sa torsdag, fortsetter Solberg, og sier de skal ha en organisasjon som er trygg for alle.

