Solberg om valgthrilleren: Tror på borgerlig flertall

Hun tas imot som ei stjerne. I turområdet Rogaland Arboret har trofaste Høyre-tilhengerne møtt opp, og køen for å ta selfie med statsministeren er lang. For statsminister-magiener nettopp noe av det som gjør at så mange flokker seg rundt henne.

Da Erna Solberg holdt pressekonferanse i juni for å oppsummere siste halvår vurderte hun det dit hen at det var 50 prosent sjanse for regjeringsskifte. Noen måneder og enda noen rødgrønn-dominerte målinger seinere, spør vi henne:

– Nå er vi i innspurten av valgkampen. På halvårlig pressekonferanse sa du at du trodde det var 50/50 sjanse for regjeringsskifte. Hva tror du nå?

– Jeg tror fortsatt at det er så mange velgere i bevegelse at vi har god sjanse til å vinne. Akkurat nå har de rødgrønne et overtak på meningsmålingene, men det er jo en veldig uklar regjeringskonstellasjon. Så vi tror det er fullt mulig å overbevise mange velgere og vi kommer til å slåss til siste stemme er levert i urnene.

POP: Det var mange lokale Høyre-sympatisører som ville foreviges sammen med Høyre-leder og statsminister Erna Solberg. Foto: Eva Marie Bulai / NRK

– Det skjønner jeg, men du sa 50/50 da. Hva sier du nå?

– Jeg tror fortsatt det er 50/50. Det var jo et mye tydeligere flertall for enten en Ap-Sp-regjering eller Ap-Sp-SV-regjering da, enn det er nå. Nå er faktisk mange flere velgere i bevegelse.

Samholdet smuldrer bort

Erna Solberg liker å snakke om at et uklart regjeringsalternativ på rødgrønn side, men hvilken regjering ser hun for seg hvis Høyre gjør det bra?

– Da får du en borgerlig regjering som styrer på grunnlaget av de fire partiene som har samarbeidet om politikken de siste åtte årene. Det er sånn at selv om det har vært ulike partier i regjering så har vi klart å levere felles budsjetter. Vi har klart å bli enige med de partiene som har vært i Stortinget selv om det har vært mindretallsregjering, svarer Solberg.

Men noe av hodepinen hennes er Venstre og KrF. Ser en på målingene har begge ligget lenge under sperregrensen. Samtidig sa Guri Melby i et intervju med Vårt Land i sommer at Venstre på sikt kan samarbeide mot venstre om budsjett. KrF-lederen avviste først blankt et budsjettsamarbeid mot venstre, for deretter overfor TV 2 å åpne døra mot venstre igjen.

Men statsministeren er ikke enig i at de to minipartiene springer vekk fra henne.

– Nei, det gjør de ikke. De er helt tydelige på hvem de ønsker å sitte i regjering med, og det er å sitte i regjering med Høyre. Her glemmer man å si at Melby sa på 5–10 års sikt i det intervjuet (i Vårt Land red.anm.).

HODEPINE: Erna Solberg er helt avhengig av å få både Venstre og KrF over sperregrensa for å kunne danne flertall på borgerlig side. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

– Men nå er det sånn at hvis de ikke får den regjeringa de ønsker seg da er de villige til å springe over til andre siden. Er det greit?

– Det er faktisk ikke det de sier. Dette er litt den måten man fordummer norsk politikk på. For de er veldig tydelige på borgerlig samarbeid, men så sier de, akkurat det samme som jeg ville sagt på vegne av Høyre: Hvis man ikke får en borgerlig regjering så vil vi selvfølgelig i Stortinget fungere sånn at vi er for de tingene vi er for uansett hvem som sitter i regjering.

– Velkommen tilbake, Frp

Etter at Frp gikk ut av regjering har nyvalgt leder Sylvi Listhaug brukt enhver anledning til å si at hvis det ikke hadde vært for korona ville hun sørget for regjeringskrise tidligere.

– Det er ikke så mye lojalitet å spore fra Frp?

– Nei, men samtidig så må Frp da være klar på om de er for en borgerlig regjering eller ikke. Om de vil bidra til at en rødgrønn regjering av en eller annen type kommer til makten. Når vi står i en partilederdebatt opplever jeg det veldig tydelig at Sylvi Listhaug peker på meg som statsminister. Det betyr at hun peker på en borgerlig regjering.

PÅ SAMME SIDE: I NRKs partilederdebatt under Arendalsuka sto Sylvi Listhaug på samme side som Venstres Guri Melbye, altså på borgerlig side. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Nå sitter vi i regjering med KrF og Venstre. Det er utgangspunktet vårt, men døren vår er åpen for at Frp kan være med, vi har aldri lukket døren for dem. De valgte å gå ut. Det er fullt mulig å finne en måte hvor vi kan styre sammen.

Mandatfordeling august 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med nåværende Storting Mandatfordeling per parti Parti Antall mandater Endring AP AP: 47 mandater, endring −2 47 −2 H H: 38 mandater, endring −7 38 −7 SP SP: 32 mandater, endring +13 32 +13 FRP FRP: 19 mandater, endring −8 19 −8 SV SV: 12 mandater, endring +1 12 +1 R R: 9 mandater, endring +8 9 +8 MDG MDG: 8 mandater, endring +7 8 +7 KRF KRF: 2 mandater, endring −6 2 −6 V V: 2 mandater, endring −6 2 −6 Utført av Norstat 28 juli.–11. august ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Tror ikke Sp vil snu seg mot høyre

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum lanserte i intervju med Aftenposten i sommer at de også kan komme til å søke støtte hos høyresida. Men Solberg svarer slik til Vedums plan.

– Jeg tar de ordene de sier på alvor og det er at de har valgt og ville kaste dagens regjering, og samarbeide til venstre. Det er det de går til valg på nå. Jeg tenker det er enklest å ta partier på alvor på hva de faktisk sier.

– Men nå har jo også Vedum sagt at han åpner for å samarbeide mot høyre, hvis det tjener deres politikk?

– Og så er det to dager siden Marit Arnstad sa: Det var misforstått. Det skulle de ikke.

– Så, du tror mer på Arnstad?

– Nei, jeg tror på alvoret i det de har sagt, at de vil kaste dagens regjering for å sette inn en regjering som ligger til venstre for Sp.

TROR IKKE: Erna Solberg tror ikke Senterpartiet kommer til å samarbeide mot høyre. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Ikke regjering med Sp

Frp sin drømmeregjering er Høyre, Frp og Sp. Erna Solberg deler ikke den drømmen, men tviholder på firepartidrømmen, som riktignok brast i januar 2020.

– Ser du for deg at KrF og Venstre kan komme over sperregrensa?

– Ja, jeg tror begge to kommer over sperregrensa og Venstre ligger jo nå godt over sperregrensen på alle meningsmålingene, egentlig den siste tiden. Og KrF ligger høyt opp, litt over og litt under. Jeg er helt sikker på at de kommer til å mobilisere alle velgere som ønsker at et parti med tydelige kristne verdier skal være deltaker i norsk politikk.

– Dere har ligget på rundt 20 prosent på gjennomsnittet av målingene i sommer. Hvor sikter du deg inn på valgdagen?

– Altså, vi har jo et ønske om 25 prosent. Omtrent det valgresultatet som var sist gang, og det jobber vi fortsatt hardt for.

– Hva må til for at du skal bli fornøyd?

– Det er to ting: Et godt valg for Høyre og et borgerlig flertall. Da er vi fornøyde.