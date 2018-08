Solberg om sydenvoldtekter: Ta vare på vennene dine

NRK har den siste tiden skrevet en rekke saker om norske ungdommer som har laget bråk eller havnet i trøbbel på russeturer til de greske øyene Kos og Ios.

I dag opplyste forsikringsselskapene If og Tryg at de på kort tid har fått meldinger om fem voldtekter av unge, norske kvinner i Hellas.

Det er ikke kjent om disse kvinnene deltok på de mye omtalte russeturene, men voldtektene skal ha skjedd mens de har vært på byen eller på diskotek på greske party-øyer.

– Ingen Tante Sofie

Statsminister Erna Solberg reagerer sterkt på voldtektene.

– Det er helt forferdelig. Det er viktig å tenke over at å drikke på slike steder, krever at man tenker litt over hvordan man tar vare på seg selv, sier Solberg til NRK.

Solberg oppfordrer unge nordmenn på tur om å holde sammen og ikke gå alene.

– Det er dessverre slik i venneflokker at man ikke alltid er flinke til å ta vare på hverandre, og da kan ting skje, sier Solberg, som ikke vil fraråde noen fra å delta på lignende turer

– Jeg skal ikke være Tante Sofie overfor ungdommen og si at de ikke skal reise på slike turer, men det er veldig viktig at de har tenkt gjennom hvordan de tar vare på hverandre, for det er ikke alle som vil deg godt. Det er folk som er ute etter å utnytte unge folk som drar på slike reiser, sier Solberg.

– Pass på hvor mye du drikker

Solberg har selv ungdommer i huset, men så langt har ikke partyturer til Hellas vært et tema hos familien Finnes/Solberg.

– De har ikke spurt meg om å få dra, og har hatt andre prioriteringer. Men de har fått den samme beskjeden som jeg gir nå. Ta vare på hverandre. Du har ikke bare et ansvar for deg selv, men også for vennene dine. Jeg tror ikke ungdommer aldri kommer til å drikke, men pass på hvor mye du drikker, er rådet fra statsministeren.

NRK møtte kommende norske russ på Ios tidligere denne uken. Flere jenter fortalte at de hadde fått dop i drinkene sine.

Norsk politi har advart om at ungdommer som har laget bråk på russeturene kan risikere straffeforfølgelse når de kommer hjem.

Kripos har også kontaktet gresk politi for å få mer informasjon om russens festing på Kos og Ios.