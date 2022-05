Solberg om Rødt-motstand mot finsk og svensk Nato-medlemskap: – Hårreisende

Torsdag møttes blant andre Rødt, SV og Høyre i Debatten på NRK.

Der gikk Solberg langt i å si hva hun mener om Rødts motstand mot svensk og finsk Nato-medlemskap.

– Jeg synes det er hårreisende.

– Å si at vi skal sperre Sverige og Finland ute – jeg må si at jeg blir nesten litt forbauset. Nå gjør Finland og Sverige et valg, fordi de er redd for hva som foregår. Da må vi respektere det, sier Solberg.

Hun er en av flere politikere som går ut mot et Facebook-innlegg fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes publisert onsdag kveld.

«Stormaktsavhengighet gagner ikke fred og sikkerhet. Rødt vil stemme mot ratifisering av medlemskap i Nato for Finland og Sverige», skrev Moxnes etter partiets sentralstyremøte.

MOT: Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier partiet vil stemme mot å ratifisere medlemskap i Nato for Finland og Sverige. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

– Blodig alvor

Høyre-lederen poengterte at Norge ble okkupert under andre verdenskrig mye på grunn av den geografiske plasseringen.

– Nato er løsningen på våre sikkerhetsutfordringer, sa hun.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli stilte seg bak kritikken mot Rødt fra sin egen partileder, og delte egne erfaringer fra Ukraina.

– Jeg er forbauset og sjokkert over det jeg hører. Jeg kom hjem fra Ukraina i går kveld, der kom folk bort og tok oss i armen og spurte om hjelp. Dette er blodig alvor, ikke en teoretisk studiesirkel.

FORBAUSET: Sverre Myrli delte kritikken mot Rødt fra sin partileder Jonas Gahr Støre. Foto: NRK

Mener Norden må stå sammen

– Dersom ytre venstre får innflytelse over sikkerhetspolitikken, vil det kunne ramme sikkerhetsgarantien og tryggheten vår.

Det sier Solberg til NRK før Debatten.

Hun mener de nordiske landene nå må stå sammen.

– Norge må stå sammen med våre naboer i Finland og Sverige. At Norden samles i Nato vil være en styrke for regional sikkerhet i Norden og for vår forsvarsevne. Å nekte Sverige og Finland medlemskap i Nato svekker tryggheten i Norden.

FACEBOOK-INNLEGG: Bjørnar Moxnes varsler Rødt-motstand mot finsk og svensk Nato-medlemskap i Facebook-innlegg onsdag 18. mai 2022. Foto: Skjermdump

SV vil stemme for medlemskap

Rødts Seher Aydar understreker at partiet ikke kommer til å fremme forslag om å melde Norge ut av Nato nå, men at de vil jobbe for det på sikt.

– Partiprogrammet vårt er veldig klart på at vi er mot Nato, men at vi ikke vil legge Norge forsvarsløst, sier Aydar.

TYDELIG: Rødts Seher Aydar var tydelig på at partiet ikke vil ha Norge ut av Nato i morgen, men at det er noe de vil jobbe mot på sikt. Foto: NRK

Kirsti Bergstø i SV sier partiet vil respektere Sveriges og Finlands ønske om å bli med i Nato. De vil derfor stemme for deres medlemskap.

Støre: – Dypt usolidarisk

Facebook-innlegget får flere til å se rødt. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kaller Moxnes' uttalelse for «dypt usolidarisk».

– Forslaget fra Rødt er dypt usolidarisk med våre nærmeste naboer, i en situasjon der de opplever at deres trygghet er truet, sier Støre til NTB.

USOLIDARISK: Statsminister Jonas Gahr Støre mener Moxnes sitt utsagn er «dypt usolidarisk». Her møter han pressen etter Sveriges Nato-avgjørelse. Foto: Vegard Tjørhom

Moxnes mener kritikken fra Støre ikke er treffende.

– Rødt står solidarisk med Sverige og Finland uavhengig av NATO-medlemskap, sier han til NTB.

Moxnes sier Russlands invasjon av Ukraina, som Rødt fordømmer, er det sentrale.

– Så følger det av NATO-traktaten og den norske Grunnloven at en utvidelse skal behandles i de eksisterende medlemslandene og i parlamentet. En slik demokratisk behandling rommer også ulike vurderinger, sier Moxnes.

Frps leder Sylvi Listhaug sier til Dagsavisen at Rødt i praksis er Putin sine beste venner.

– Jeg vil oppfordre Moxnes å ta seg en tur til de baltiske landene, og spørre befolkningen der om de er enig i at medlemskap i Nato ikke gagner fred og sikkerhet i deres hjemland, sier hun til avisen.

Moxnes mener det må være lov å stille spørsmål ved en Nato-utvidelse.

– Jeg forstår at dette vekker reaksjoner, men vi trenger en reell debatt om de sikkerhetspolitiske konsekvensene. Det må være legitimt å mene at en Nato-utvidelse ikke gagner fred og sikkerhet i nord, slik ganske mange i landene dette gjelder, selv har gjort, utdyper Moxnes overfor NTB.

Besøkte Det hvite hus

Torsdag besøkte Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistö Det hvite hus.

Søknadene har USAs president Joe Bidens fulle støtte.

– De møter alle Natos kriterier, og litt til, sier Biden.

STØTTE: Sverige og Finlands søknad om Nato-medlemskap har USAs president Joe Bidens fulle støtte. Her fra de nordiske ledernes besøk i Det hvite hus torsdag. Foto: MANDEL NGAN / AFP

På en pressekonferanse sa Andersson og Niinistö at de ville gå i dialog med alle Nato-landene for å nøste opp i eventuelle floker. Også Tyrkia, som onsdag varslet at de ville motsette seg finsk og svensk medlemskap.