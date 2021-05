Solberg om pandemihåndtering: – Resultatene taler for seg

I sin åpningstale til et pandemipreget landsmøte, som foregår digitalt fra Thon Hotel Opera i Oslo, var statsminister og Høyre-leder Erna Solberg positiv til hvordan hennes egen regjering har håndtert koronakrisen.

Koronakommisjonen ga regjeringen krass kritikk for den ikke var bedre forberedt på pandemien.

– Mye kunne vært håndtert bedre, men resultatene taler for seg. I Norge har en tredel mistet livet sammenlignet med Danmark. En tidel sammenlignet med Sverige. En fjortendedel sammenlignet med England.

– Vi har lyktes bedre med å beskytte våre eldre og sårbare enn de aller fleste andre land, sa Solberg.

Høyre-lederen sa også at lave smittetall og «kraftfulle tiltak over statsbudsjettet» har gjort at norsk økonomi har klart seg bedre.

– Dette skal vi være stolte av, sa Solberg,

Solberg: – Å skape jobber må være prioritet nummer én

I et Norge hvor rundt 200.000 nordmenn er registrert som arbeidssøkere hos NAV, som betyr at de står helt eller delvis uten arbeid, lovet Høyre-leder Erna Solberg å prioritere arbeidet med å skape nye jobber høyest.

– Med to hundre tusen mennesker utenfor arbeidslivet, må det å skape jobber fremover være prioritet nummer en. Selv om mange kan åpne dørene igjen snart, vil noen arbeidsplasser gå tapt. Det har vært krevende for mange, sa Solberg.

– Og når arbeid er jobb nummer en, så er det ett parti som kjenner bedriftene, og som har en virkelig næringsvennlig og jobbskapende politikk, og det er Høyre.

Foto: Berit Roald / NTB

Vil ha ungdomsskolereform

Høyre-lederen lover også at partiet vil jobbe for en reform av ungdomsskolen.

– Vi må se på fagsammensettingen på nytt. Innføre obligatorisk yrkesfaglig valgfag for elevene på lik linje med språkfag. Oppfølgingsplikt for skolen ved fravær. Legge til rette for profilskoler slik at vi får et mer mangfoldig tilbud, sa Solberg.

Solberg sa også at partiet vil åpne for at elevene kan velge mer praktiske tilnærminger i fagene matematikk, norsk og engelsk.

I sin åpningtale til landsmøtet lovet Solberg også for å jobbe for å utvide ordningen med fritt behandligsvalg, og sørge for et eksportløft for IKT-næringen.