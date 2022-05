Kniven er skarp og fingrane er allereie trente.

På ein vidaregåande skule aust i Oslo sentrum er draumen ei framtid på kjøkkenet på dei beste restaurantane.

MÅL: Martin Lykke Trier (t.v) og Sindre Nicolai Ulrichsen utdannar seg til kokkar. Foto: William Jobling / NRK

– Eg drøymer om å jobbe på Michelinstjerne-nivå, seier Martin Lykke Trier, som går andreåret i vidaregåande på restaurant- og matfag.

Men det er eit stykke fram dit for 16- og 17-åringane. I dag er jobben deira å kutte lauk, paprika og tomat.

– Først no vil eg berre bli best mogleg, gjere arbeidet og stå på. I dag blir det litt enklare, enchiladas og ein liten salat til kantina, seier Martin og understrekar at mengdetrening og kutteteknikk må til for å nå målet.

Innstramming

Noreg har eit enormt behov for både kokkar og anna faglært arbeidskraft. Ei heilt fersk analyse frå Nav viser at bedrifter over heile landet slit med rekrutteringa. Kokkar er blant dei enkeltyrka det er særleg stor mangel på, seier rapporten.

Skulen Martin og medelevane går på, går difor rett inn i debatten om norsk arbeidsliv og skulepolitikk.

Akademiet Norsk Restaurantskole er ein privateigd, yrkesfagleg vidaregåande skule.

Denne typen frittståande skular fekk lov til å starte opp under Erna Solbergs regjeringsperiode.

– Vi fekk til ein del skular der bransjen gjekk inn og sørga for endå betre skule og endå betre rekruttering. Det treng vi. For eksempel i restaurantfag. Det er enorm mangel på kokkar og servitørar. Men det gjeld også innanfor andre fag som bygg og anlegg, seier Solberg til NRK.

Foto: William Jobling / NRK

Men så kom regjeringsskiftet. Lovforslaget frå Kunnskapsdepartementet som Stortinget behandlar i slutten av mai, omdøyper friskular til privatskular og strammar inn tilgangen til å få slike skular godkjende. Alt tyder på at Regjeringa kjem til å få støtte for si linje i Stortinget.

Då kjem det ikkje fleire privateigde, yrkesfaglege skular.

– Desse skulane konkurrerer direkte med tilbodet i den offentlege skulen, seier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Til skade

Dette tankesettet får tidlegare statsminister Solberg til å bruke store, kritiske ord.

– Det regjeringa gjer no, er å smalne feltet slik at alle må gå same vegen. Det blir mindre av mangfaldet. Det er til skade for norsk næringsliv og for utviklinga og for å få folk i jobb, seier Solberg etter å ha møtt tenåringane som skal bli kokkar.

Ho og Høgre har invitert seg sjølv til skulen som starta opp på initivativ frå bransjen sjølv for å understreke poenget sitt.

Etter Høgres syn er det nye lovforslaget er ein stor ulempe for landet.

– Vi får dårlegare rekruttering til yrkesfag, vi får færre tilbod, det vil svekke tilgangen på heilt nødvendig arbeidskraft i Noreg.

SKRIK: Jørn Lie seier bransjen skrik etter rekruttering, og har trua på privateigde yrkesfaglege skular. Foto: William Jobling / NRK

Dei som står bak denne skulen kunne ikkje vore meir einige.

– Bransjen vår skrik etter bemanning. Då er det utruleg viktig at ein har alternativ til den offentlege skulen, seier Jørn Lie som eig og driv kjende Oslo-restaurantar som Vaaghals og Gamle Raadhus. Lie har hatt fleire lærlingar frå den bransjeeigde vidaregåande skulen. Han framhevar at det er ein stor fordel både for elevar og restaurantar at bransjen er tett på skulen.

– Det er god kommunikasjon mellom skulen og bedriftene, seier Lie, som sjølv har ei dotter på skulen.

Norsk restaurantskole kjem til å få drive vidare sidan den har fått godkjenning tidlegare, men det vil ikkje kome fleire slike skular.

Direkte konkurranse

Men kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) meiner offentleg eigde yrkesfagskular kan samarbeide like godt med næringslivet og at Høgre sin argument ikkje er gode nok.

– Desse skulane som Høgre er opptekne av, konkurrerer direkte med tilbodet i den offentlege skulen. Konkurranse skaper vinnarar og taparar, det bør ikkje skulen vere gjenstand for. Der skal alle vere vinnarar, og difor vil vi styrke den offentlege fellesskulen og sørge for at alle som vil gå yrkesfag eller studiespesialisering får eit godt tilbod.

KONKURRANSE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) meiner ikkje at konkurranse om elevane er det som gir den beste skulen. Foto: Håvard Grønli / NRK

– Så du fryktar dei offentlege skulane blir dårlegare av at nokre private får drive yrkesfagskular?

– Frykta mi er at vi skal halde fram med det som har skjedd dei siste åtte åra, nemleg at dei private skulane blir prioritert samtidig som den offentlege skulen blir nedprioritert. Eg fryktar også at fokuset blir på å konkurrere om elevane framfor å skape det beste tilbodet.

I Oslo er dryge 3.000 av 18.000 elevplassar i vidaregåande skule drivne av private skule-eigarar. Altså rundt 15 prosent. På landsbasis er talet 9 prosent.

Skulane som under Solbergs regjeringstid vart omtalte som friskular, men som no blir omdøypte til privatskular, får det meste av drifta dekka av det offentlege, men elevar må også betale litt skulepengar.

På restauranstkolen på Grønland i Oslo betalar elevane 26.000 kroner i året dei to åra før dei går ut i lære i ei bedrift.

Høgreleiar Solberg meiner dei fleste kan klare ei slik rekning og at den offentlege skulen har godt av konkurransen.

– Men kva er det dei får til her som ein offentleg skule ikkje kan få til då?

– Det at ein er så tett på bedriftene trur eg er vanskeleg å få til.