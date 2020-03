Solberg om koronaviruset: – Epidemier kan gjøre et robust samfunn mer sårbart

På sentralstyremøtet til partiet var Høyres leder og statsminister Erna Solberg opptatt av å snakke om trygghet. Hun nevnte kampen mot internasjonal terrorisme, og trygghet for barn og kampen mot vold. Solberg kom også inn på det nye koronaviruset som sprer seg til flere og flere land nå.

Viruset ble for første gang registrert i her i landet onsdag 26. februar. Nå er det konstatert at 17 personer i Norge er smittet.

Trygg etter besøk på Ullevål sykehus

Solberg sier internasjonal helseberedskap er viktig i kampen mot smittsomme sykdommer. Hun sier Norge har vært godt forberedt på at viruset ville komme hit.

– Det fikk jeg selv se, da jeg på fredag besøkte Ullevål sykehus for å bli orientert om beredskapen, sa hun, men la til at vi har sett at helsepersonell blir smittet.

Noe som er vanskelig når sårbare pasienter dermed risikerer å bli smittet. Solberg sier hun er trygg på at Oslo universitetssykehus gjør det de kan for å håndtere den vanskelige situasjonen.

– Men hendelsen på øyeavdelingen minner oss om at epidemier kan gjøre også et robust samfunn mer sårbart.

Lørdag opplyste Ullevål sykehus at fem ansatte ved øyeavdelingen har testet positivt for viruset og at 28 ansatte med symptomer var i ferd med å bli testet. Flere enn ansatte ved Oslo universitetssykehus er satt i karantene, og må belage seg på å bli der i 14 dager.

Minnet om at hygiene er viktig

Lørdag kveld ble det kjent av fem smittede er oppdaget i Bergen.

Solberg minnet om at viruset ikke er farlig for de fleste av oss.

– Men for noen vil den være det, og i solidaritet med de som trenger kapasiteten i helsetjenesten mest, må vi fremover ta mer hensyn til hygienen vår. Vi må ikke komme i en situasjon som gir helsetjenesten vår en unødvendig belastning. De som faktisk er syke og trenger behandling og akutt hjelp, må få det.

– Verden må ikke stoppe opp

Statsministeren påpeker at viruset får samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser, men sier at verden må ikke stoppe opp.

– Verdensmarkedet for medisinsk beskyttelsesutstyr har sluttet å virke. Også annen produksjon av varer og tjenester kan bli påvirket av den situasjonen vi ser i Kina. Vi ser at børsene faller, konstaterte statsministeren.

Verdens børser har på kort tid falt med omkring 10 prosent som følge av virusutbruddet.

– Det forteller oss at vi må opptre så vanlig som mulig, også i en situasjon hvor smittsom sykdom brer seg. Det er for å vise solidaritet med samfunn som er mer sårbare enn vårt eget. Verden må ikke stoppe opp.