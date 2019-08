Solberg om bompengekrisen: – Ingen kan stille ultimatumer

Frp er enige om en «bompengeskisse»» etter sitt ekstraordinære landsstyremøte, men Venstre peker tommelen ned for skissen, bekrefter nestleder Ola Elvestuen på en pressekonferanse.

– Vi er foreløpig ikke enig i skissen, men villig til å diskutere videre. Det er helheten i skissa som er avgjørende.

På spørsmål om hva Frp gjør om Venstre sier nei, svarte finansminister Siv Jensen at «det er opp til statsministeren».

Statsministeren er klar i sin tale på spørsmål om hvorvidt vi har en regjeringskrise.

Erna Solberg benekter at det er kaos i regjeringen på grunn av bompengedebatten. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Nei. Vi er fire partier som skal finne gode løsninger sammen. Vi har et grunnlag for regjeringen som heter Granavollen. Der ligger det tydelige føringer for at bompengepresset skal reduseres. De skal vi sørge for å operasjonalisere på en måte som kan fungere – også for brukerne av bil. Men da kan ingen stille ultimatumer for saker, vi må rett og slett snakke sammen, sier Solberg.

Nestleder Sylvi Listhaug (Frp) sier på sin side at det er uaktuelt med videre forhandlinger.

– Er du enig i at det er kaos i den borgerlige regjeringen?

– Jeg er enig om at vi alle jobber med en viktig politisk sak som er viktig for alle partiene i regjeringen. Og så er det sånn at budsjettbehandlingen foregår først om en uke. Det er egentlig da vi legger rammene for neste års budsjett, sier Solberg.

Selv om Venstre har sagt nei til den foreløpige skissen, mener Venstre-leder Trine Skei Grande det er realistisk å få til en bompengeavtale som alle fire partiene kan godta:

– Frp har beveget seg så mye siden forrige landsstyremøte i juni, at det burde være mulig å bli enige om en samlet pakke, sier Grande til NRK.

Hun viser til statsminister Erna Solberg på spørsmål om hva prosessen blir videre. Siv Jensen har vært svært tydelig overfor sitt eget landsstyre og sagt at det ikke vil bli forhandlet videre utover avtaleskissen som ble lagt fram søndag.

Frp er enige om en «bompengeskisse» etter sitt ekstraordinære landsstyremøte, men Venstre sier nei, etter det NRK erfarer. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Høyre sider de kan slutte seg til skissen til bompengeløsningen, dersom alle partiene er enige.

Skissen legger blant annet opp til at staten skal ta 70 % av regningen på alle store nye kollektivutbygginger, og en engangsbevilgning på rundt 400 millioner kroner i friske penger på toppen av det igjen.

Håper på en løsning

Statsminister Erna Solberg har lenge håpet på en løsning i bompenge-floken og sagt at alle regjeringspartiene må strekke seg langt for å finne gode fellesløsninger. .

Akkurat hva som står i skissen er fortsatt uklart, men etter det NRK erfarer er hovedgrepet i Jensens skisse å skalere ned byvekstavtalene.

Samtidig skal økte statlige midler bidra til kollektivsatsingen. Mye av pakken skal først få virkning på budsjetter fremover i tid, har NRK fått opplyst.

I sommer har flere partimedlemmer i Frp sagt at de er klare for å forlate regjeringen om de ikke får nok gjennomslag i regjering. Fredag ga Troms og Finnmark Frp signal om at de krever bompengefri Europavei 8 inn til Tromsø, hvis ikke ville de stemme mot videre regjeringssamarbeid.