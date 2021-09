KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har nytt godt av å ha folkeregistrert adresse hos sine foreldre frem til i fjor, skriver Aftenposten.

Ropstad bodde i Oslo før han ble stortingsmann i 2009.

Samme år kjøpte politikeren en halvdel av en tomannsbolig i Lillestrøm. Han flyttet aldri inn der, men tok i stedet over en bolig som ble betalt av Stortinget.

Det hadde han krav på etter Stortingets regler om pendlerbolig siden han var folkeregistrert hos foreldrene.

Regelverket åpnet for at alle som er folkeregistrert mer enn 40 kilometer unna Oslo kan få gratis bolig. Flere toppolitikere har benyttet seg av disse godene.

Under dagens partilederutspørring påpekte statminister Erna Solberg at Ropstad valg av folkeregistrert adresse er innenfor regelverket.

Hun mener likevel at det ikke er uproblematisk.

– Vi politikere må være varsomme med å bruke ordninger på en måte som de egentlig ikke er tiltenkt for, sa Solberg.

Innenfor regelverket

Først i november i fjor, da Ropstad var 35 år, statsråd og etablert med kone og barn, meldte han flytting fra foreldrenes bolig.

Da hadde Ropstad i ti år hatt betalt pendlerbolig for seg og familien. Han gikk også gratis hjemreise og flere skattefordeler.

Ropstad har ikke brutt noen regler ved å være folkeregistrert på gutterommet hos foreldrene. Finansdepartementet har slått fast at representanter som er folkeregistrert hos sine foreldre, kan få pendlerfordelene.

Ropstad: – Kan oppfattes urettferdig

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra barne- og familieminister Kjell ingolf Ropstad mandag morgen.

Til Aftenposten sier Ropstad følgende:

«Jeg kan forstå at ordningen kan oppfattes som urettferdig. Hvis presidentskapet ønsker å gå gjennom ordningen, så er ikke det meg imot. Reglene for stortingspolitikere må også stå i forhold til hva folk flest må forholde seg til av regler.»

Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad hjemme på kjøkkenet i Oslo. Fordi han har vært folkeregistrert hos sine foreldre i Moisund i Agder, har han fått dekket ekstra boutgifter i en årrekke på Stortingets og regjeringens regning. Foto: NRK

Får ikke konsekvenser

– Intensjonen i reglene er ikke at du skal få betalt din egen bolig, så her har han brutt med intensjonen? spurte programleder Astrid Randen.

– Stortingsrepresentanter fra andre deler av landet skal ha muligheten til å drive politikk, både i sitt hjemdistrikt og være her. Og kunne bo i Oslo på en rimelig måte. Det er intensjonen i reglene

– Vil dette få noen konsekvenser for ham?

– Så lenge dette er fulgt innen for reglene, så mener jeg at det kan være kritikkverdig at man går utenfor intensjonene, men jeg mener ikke at det har konsekvenser.