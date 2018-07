Solberg og Macron risikerer å havne i fotballskvis

Kvartfinalen mellom Frankrike og Uruguay begynner klokka 16 fredag ettermiddag.

Det betyr at kampen akkurat vil være over når Solberg kommer til Élyséepalasset to timer senere. Da skal nemlig hun og Macron holde et rundebordsmøte med oljefondets sjef Yngve Slyngstad og andre ledere for statlige pensjonsfond.

Planen er at møtet skal starte klokka 18.

Det store spørsmålet er hva som vil skje hvis kvartfinalen fortsetter på overtid. Élyséepalasset har så langt ikke svart på NTBs spørsmål om saken. Statsministerens kontor er klar over problemstillingen, men vet ikke helt hva som vil skje.

Solberg kommer uansett ikke til å la anledningen gå fra seg til å bygge videre på fotballtematikken.

Etter det NTB kjenner til, vil hun nemlig ta med seg en fotball med bærekraftsmålene. Den såkalte bærekraftsballen er blitt en av regjeringens mest elskede gimmicker, og flere andre statsledere har allerede fått en slik ball fra statsministeren.

Tema for rundebordsmøtet er klimavennlige investeringer.

I etterkant vil Solberg også ha et eget bilateralt møte med Macron.

