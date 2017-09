I et intervju med Dagsrevyen sist mandag sitter Erna Solberg og hennes statssekretær, Sigbjørn Aanes, i buss under valgturné i Kristiansand. Valgkampen innebærer mye reising – tydeligvis så mye at setebeltet lett går i glemmeboksen.

– Det var mye ut og inn av bussen, både for meg, statsministeren og journalister, men kritikken forstår jeg. Vi skal bruke setebelte – også om bord i buss, sier statssekretær Sigbjørn Aanes.

LOVER BEDRING: Statssekretær Sigbjørn Aanes forstår reaksjonene og sier det fortsatt er viktig å bruke sikkerhetsbelte i bussen. Foto: Peder Bergholt / NRK

Flere har kommentert på sosiale medier at de to mangler setebelte i bussen.

I Høyres partiprogram står det at dere har en nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken. Er dere et godt forbilde på dette nå?

– Det er bra folk sier ifra. Vi håper at denne saken vil bidra til å vise hva man ikke skal gjøre, sier Aanes.

– Et godt eksempel på mange av oss

For om lag ett år siden ble det påbudt med sikkerhetsbelte i bussen. Det er kanskje fortsatt lett å glemme, i hvert fall viser tall fra Statens vegvesen at færre bruker belte på bussen enn i bilen.

– Jeg tror Solberg og Aanes representerer mange av oss. Nittiseks prosent oppgir at de bruker setebelte i bil, mens i buss er det selvrapporterte tallet bare syttifem, sier avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

KAN BØTELEGGE: – Det er ikke boten på 1500 kroner som er viktig – det er faren du setter deg selv og andre i, sier Guro Ranes. Hun er avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide

Hun påpeker også viktigheten av beltebruken i buss.

– Når er buss krasjer er det store krefter som blir satt i sving. I tillegg til å sette deg selv i fare, blir du en fare for andre dersom du blir kastet rundt i bussen. Det er ingen grunn til å ikke bruke belte i buss når man automatisk gjør det i bil, sier hun.

Tror det er en gammel vane

Grunnen til at nordmenn er dårligere på bruk av belte i buss enn bil har Ranes ingen klare svar på. Aanes tror det kan skyldes en dårlig vane og sier det er noe de vil fokusere på fremover.

– Før var det ikke seler i bussene, og det var ikke påbudt. Det er det nå, og da synes jeg vi skal bruke denne saken til å si til alle inkludert oss selv: Nå må vi lære, nå må vi bruke belte.

Hva skjer om dere nå skulle få en bot?

– Da må vi jo betale den. Men vi har ikke fått noe spørsmål om det ennå.