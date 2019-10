Solberg mener omkamp om fylkessammenslåing er skadelig

Valgvinnerne Ap, Sp, MDG og SV i Viken (Akershus, Østfold og Buskerud) vil legge ned det nye storfylket som de nå selv skal styre.

De vil søke Stortinget om å oppheve Viken dersom det blir regjeringsskifte i 2021.

Nå har skilsmissestemningen spredd seg også i de nye storfylkene Troms og Finnmark og Vestland.

Det bekymrer statsministeren.

– De utsetter i så fall veldig mange personer i sin egen administrasjon for usikkerhet om hvordan jobbene deres kommer til å være fremover. Nå synes jeg de som jobber i fylkene hadde hatt krav på å få ro i noen år fremover for å kunne jobbe og løse de store oppgavene som regionene har, sier Solberg.

Statsministeren mener signalene gjør det mindre attraktivt å jobbe i fylket.

– Det bygger ned hele sektoren. Det gir ikke attraktive arbeidsplasser. Det betyr også at de oppgavene vi har overført ikke blir godt nok gjort. Det mener jeg er til skade, sier Solberg.

Ap lover å innfri skilsmisse

Wenche Pedersen i Vadsø Arbeiderparti ser ingen grunn til engstelse.

– Motstanden mot sentralisering og tvang er blitt en folkebevegelse i Norge. Og det gleder mitt hjerte, svarer hun.

– Dette skjer tidligst om to år. Hvordan skal de sammenslåtte fylkene agere i mellomtiden?

GLEDER SEG OVER OPPRØRET: Wenche Pedersen i Vadsø Arbeiderparti. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Egentlig skulle jeg ønske det var noen voksne hjemme i kommunaldepartementet som sa at nå stoppet vi hele greia. Men det er vel ingen grunn til å tro det. Så da får vi ha to tanker i hodet på en gang, vi får stå på for å få opphevet tvangen samtidig som vi jobber så godt vi kan overfor vår region, svarer Pedersen.

Hun oppfordrer ledelsen i storfylket til å ikke gjøre så store endringer i påvente av et mulig skille.

I Dagsnytt 18 gjorde stortingsrepresentant Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet det klart at de vil innfri det regionene måtte ønske.

– Det er det Jonas (Gahr Støre, red.anm.) har sagt opp til flere ganger. Det er den tydelige beskjeden: Dersom man ønsker det fra regionalt hold, så kommer vi til å støtte det om man sender inn søknad om å oppheve sammenslåingen, bekreftet Myrseth.

– Solberg har skapt problemene

SKYLDER PÅ ERNA SOLBERG: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: NRK

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum legger all skyld på regjeringen, som han mener har presset fram sammenslåingene.

– Erna Solberg har satt i gang tvangssammenslåinga av Finnmark og Troms, og dette rare fylket Viken. Hadde hun lyttet, hadde vi sluppet alle problemene. Hun har skapt problemene, og nå er det noen som ønsker å løse dem, sier Vedum.

– Men hun er redd for situasjonen for de ansatte og tjenestene fylket skal utføre?

– Dette er forutsigbart. De som sitter i ledelsen i Viken og i Finnmark og Troms, de sier at de skal gjøre jobben. Men at de ønsker i 2021 at folkets vilje skal bli hørt, ikke overkjørt slik som dagens regjering har gjort, svarer Vedum.