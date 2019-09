Solberg mener ingen i regjeringen tjener på bråket rundt Raja

– Jeg regner med at alle ikke syns den siste helgens diskusjoner har vært til gunst for noen i regjeringen. Vi skal legge fram et budsjett vi er stolte av om få uker, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun ble møtt av en rekke spørsmål om Abid Raja og konflikten mellom regjeringspartiene Frp og Venstre da hun åpnet Vamma kraftverk i Skiptvedt onsdag.

– Jeg har ikke flere kommentarer enn de jeg ga i helgen til den diskusjonen som har vært, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg (H) i Skiptvedt onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Forventer du at det fortsatt vil være mulig for to så ulike partier å sitte sammen i regjering?

– Vi har veldig mange ting vi er enig om, og det viktigste med å sitte i regjering er at vi opplever at vi får mer gjennomslag for politikken vår i regjering enn utenfor, sier Solberg til NRK.

Beklaget «brun propaganda»

Abid Raja har skapt mye støy for Venstre og regjeringen de siste dagene, etter at han fredag kalte Frps retorikk i valgkampen for «brun propaganda» til NRK.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen ba Venstre-leder Trine Skei Grande beklage utspillet, noe hun nektet. Da statsminister Erna Solberg (H) ba partiene legge striden bak seg, svarte Raja med å gjenta kritikken i en lang kronikk i Aftenposten. Samtidig stilte han spørsmål ved Solbergs ledelse gjennom konflikten.

– Langt over streken, sa Jensen, og ba Venstre ta konsekvensen dersom de ikke liker å regjere med Frp.

– Ikke noe lurt, sa statsministeren.

Onsdag beklaget Raja bruken av uttrykket «brun propaganda», og understreket at han ikke mente å trekke noen paralleller til nazisme, da han holdt en improvisert pressekonferanse i ankomsthallen på Gardermoen.