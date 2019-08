Solberg med klar beskjed til Frp og V: – Ikke si så mye rart med skjulte agendaer

Det er ingen løsning i sikte på bompengefloken som splitter regjeringen. I verste fall kan konflikten rive hele regjeringsprosjektet til statsminister Erna Solberg (H) i filler. Nå ber hun Frp og Venstre være mer konstruktive.

– Jeg mener vi alle kunne vært mer opptatt av å finne løsninger enn å si så mye rart med skjulte agendaer rundt omkring i media. Det synes ikke jeg er noe lurt i noen runder. Også blir det så mye feil som kommer ut. Da er det lurt å gjøre som jeg gjør, å ikke kommentere i det hele tatt, sa Solberg da NRK møtte henne på statsministermøte i Reykjavík tirsdag.

Krisemålinger i Frp og Venstre

Frp-leder Siv Jensen har sagt at Frp ikke vil forhandle bompenger utover forslaget partiets landsstyre har godkjent. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Bakgrunnen for uttalelsen til Solberg er utviklingen i striden om bompenger og bompengebelastning internt i regjeringen, der Frp vil reforhandle flere sider av den såkalte Granavolden-erklæringen for å gjøre bompengetrykket lavere på. Målet er å møte et folkelig bompengeopprør som har straffet Frp på meningsmålingene.

Det har blant annet ført til at Frps landsstyre i sommer ga partileder Siv Jensen marsjordre for å sørge for gjennomslag på seks punkter.

Venstre-leder Trine Skei Grande er ikke enig i skissen Frp har lagt frem og sier regjeringspartneren ikke kan forhandle med seg selv. Foto: NRK / NRK

Det har ikke hjulpet på målingene. På den siste kommunemålingen Norstat har gjort for NRK og Aftenposten, får partiet bare 6,8 prosent i oppslutning. Det er det dårligste siden OL på Lillehammer.

Samtidig var målingen også en krisemålingen for Venstre. De fikk en oppslutning på 2,3 prosent, mer enn en halvering av oppslutningen ved siste kommune- og fylkestingsvalg i 2015 da de fikk 5,5 prosent av stemmene.

Full bompengestrid i regjeringen

Nå har Siv Jensen og Frps landsmøte lagt frem det de kaller et siste forslag til løsning. Partiet har også sagt klart ifra at de ikke kommer til å gå inn i ytterligere forhandlinger, og ber Venstre tenke seg om før de avviser forslaget.

– Det er dumt at de påstår at dette er ferdigforhandlet, for vi har ikkje noe enighet i bunn. Vi vil gjerne forhandle videre, og jeg er helt sikker på at vi klarer å finne gode løsninger, sier Trine Skei Grande tirsdag.

Selv om Siv Jensen sier at det ikkje er aktuelt å forhandle videre om bompenger, så bekrefter Erna Solberg at regjeringspartiene har hatt samtaler om temaet mandag.

Grande sier at om Venstre skal bli fornøyde, så må det bli satset på kollektivtransport.

– Vi har en prioritet, og det er å sørge for at utslippene går ned, at luften blir bedre og at kommunikasjonen i byene blir bedre, sier kulturministeren.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier at også han tror det skal vere mulig å finne frem til ein god løsning for alle partiene.

– Vi er opptatt både av at bompengebelastningen er for høy noen steder, og av at det skal vere god luft i byene våre og en satsing på kollektivtransport.

Konfliktene i forslaget går, etter det NRK kjenner til, blant annet ut på at: