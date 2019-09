Solberg lovet bort 500 millioner kroner i superstjerneshow i New York

– Jeg skal opp på scenen rett før Queen skal spille.

Det sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK på telefon fra New York. Hun skal fortelle at Norge skal øke støtten til Education Cannot Wait med 500 millioner kroner frem mot 2022.

Har gitt 7,3 milliarder så langt

Fondet, som Norge har vært initiativtager til, hjelper barn og unge i konflikt- og kriseområder med å få utdanning. Siden fondet startet i 2002, har Norge bidratt med 7,3 milliarder kroner.

– Det er et viktig satsingsområde for regjeringen å satse på å sørge for at barn får tilgang til utdanning, sier Solberg.

Hun sier dette er viktig spesielt i områder med konflikt og krise.

– Utdanning er det viktigste våpenet for utvikling. Det er fordi barn, når de blir utdannet, i større grad klarer å ta større grad av kontroll over eget liv og egen skjebne. Når jenter får utdanning vet vi at de får bedre reproduktiv helse, at de klarer seg bedre, får færre barn og gifter seg senere. Alt det som er viktig, sier Solberg.

Statsministeren sier også at å satse på utdanning er både fredsbyggende og konfliktløsende.

– Det er en god investering fordi landet blir mer stabilt hvis vi lykkes med å sørge for å hjelpe innbyggerne med å få utdanning, sier Solberg.

Satser på helse og utdanning

Fondet sørger også for helsetjenester og helseinformasjon.

– God helse for alle er viktig for å nå bærekraftsmålene. Vi er på riktig vei for å stoppe epidemiene aids, tuberkulose og malaria, men for å komme i mål må vi styrke innsatsen betraktelig, sier Solberg i en pressemelding.