Solberg lover milliardsatsing på politiutstyr

Investeringen i nye politibiler skal redusere gjennomsnittsalderen for norske politibiler med to år, og koster 700 millioner kroner i løpet av neste stortingsperiode.

I tillegg lover Solberg 640 millioner ekstra kroner for å ruste opp politiets utdaterte datasystemer.

– Vi har hatt et stort fokus på å få flere politifolk. Det har gått ut over evnen til å investere i nytt utstyr og biler. Og vi har sagt at i neste periode, i tillegg til å nå to politifolk per 1000 innbyggere, skal vi ha et utstyrsløft, sier statsministeren.

Etterslep

Politiet har i dag 2775 biler. Ifølge Statsministerens kontor er omtrent halvparten av dem eldre enn anbefalt levetid.

Også på IT-området er det store etterslep i politiet. I fjor sviktet politiets egne datasystemer flere ganger, og politibetjenter måtte ta i bruk penn og papir for å føre logger og ta imot anmeldelser.

Politiet bruker fortsatt programmet Basis løsning (BL) fra 1996 til å registrere dokumenter og opplysninger i straffesaker, og til å finne fram til slike opplysninger.

– Norge er fortsatt ett av de landene som har færrest politifolk per innbygger. De gjør en god jobb de vi har, men de trenger bedre utstyr, de trenger flere kolleger, og det har vi tenkt å gjøre i neste periode. Det er blant våre viktigste løfter på beredskapssiden, ved siden av forsvarssatsingen, sier Solberg.

Østlandsturné

Før helgen la Solberg ut på en fire dager lang turné i sin nye valgkampbuss. I løpet av fire dager skal hun besøke 18 kommuner i 7 fylker på Østlandet.

Løftet om mer utstyr til politiet kom under et besøk på Follo politistasjon i Ski. Etter politibesøket går turen videre til et sykehjem i Moss, før statsministeren skal besøke Glommafestivalen i Fredrikstad.

Hun skal også innom blant annet Horten og Stavern før turneen avsluttes med jordbær i hagen til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i Porsgrunn.