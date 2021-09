Solberg lover et konstruktivt Høyre i opposisjon

Et halvt døgn etter at nederlaget var et faktum, inviterte Erna Solberg pressen til hagen i statsministerboligen.

Høyre fikk en oppslutning på 20,4 prosent, noe som er en nedgang på 4,6 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg. Dermed blir det etter alle solemerker nye beboere i Inkognitogata 18 i løpet av høsten.

– Litt vemodig er det. For vi vet at om en måneds tid, så er det tid for å overlevere stafettpinnen med å lede landet til Jonas Gahr Støre, sier Solberg til NRK.

– Konstruktiv og forutsigbar

I OPPOSISJON: – Det som er krevende er å sørge for at interne diskusjoner ikke lammer evnen til å ta avgjørelser, sier avtroppende statsminister Erna Solberg i råd til sin etterfølger. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Og mens Støre tar over makten, returnerer Solberg til taburetten i Stortingssalen.

– Jeg blir på Stortinget. Jeg skal lede opposisjonen og være Høyre-leder, sier Solberg.

Å skulle overlate ledervervet til andre, har foreløpig ikke vært tema.

– Jeg har lyst til å fortsette slik situasjonen er nå. Men vi har masse flotte talenter i partiet. På ett tidspunkt skal et generasjonsskifte skje. Men da er det partiet Høyre som skal ta de vurderingene på en ordentlig måte, sier Solberg.

Frp-leder Sylvi Listhaug erklærte valgnatta at de skal gjøre det vanskelig for den nye regjeringen frem mot neste valg.

– Er det noe Frp kan, er det å drive opposisjon. Nå får vi et sosialistisk styre, og vi kommer til å utfordre dem hver bidige dag de neste fire årene for å skifte dem ut ved neste korsvei, sa Listhaug i partilederrunden i Stortinget.

Erna Solberg sier Høyre skal ha en konstruktiv og forutsigbar rolle i opposisjon.

– Vi skal ikke drive med spill, men jobbe med de sakene hvor vi vil utfordre regjeringen, men samarbeide med regjeringen hvis det trengs, sier hun.

Hun benyttet anledningen til å takke for samarbeidet med KrF, Frp og Venstre gjennom to perioder.

– Vær deg selv, Jonas

Selv om Solberg foreløpig ikke utelukker at hun er statsministerkandidat i 2025, så vedgår hun at det har vært en tøff jobb.

– Det har vært krevende å være statsminister gjennom tre ganske vanskelige og veldig ulike typer kriser. Oljekrisen, flyktningkrisen og pandemien på toppen. Men selv om vi har måttet håndtere mange andre vanskelige saker, så har vi gjort Norge bedre økonomisk.

Solberg tror etterfølgeren vil bli en flink statsminister, men sender likevel noen råd med på veien.

– Det som er krevende er å sørge for at interne diskusjoner ikke lammer evnen til å ta avgjørelser. Man må føle seg litt frem. Du skal få partiene til å gå i samme retning og klare å skjære gjennom, sier Solberg som oppfordret Støre til å være seg selv.

– Det er så altoppslukende å være statsminister at hvis du skal forsøke å bygge et image, gjøre eller være noe annet enn det du er, så kommer det bare til å være vanskelig, sier hun.