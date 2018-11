Solberg lover at Stortinget ikke skal vingeklippes med KrF i regjering

– Vi må prøve å unngå at Stortinget havner i samme situasjon som under den rødgrønne regjeringen, der det ble et slags ekspedisjonskontor for regjeringens underutvalg og forhandlinger, sier Solberg.

Mens forhandligene med KrF om regjeringens forslag til statsbudsjett pågår på Stortinget, talte Solberg søndag til Høyres sentralstyre for å fortelle mer om hvordan hun ser for seg en borgerlig flertallsregjering.

Hun kritiserer hvordan de rødgrønne brukte flertallsmakten, og lovet å ikke gjøre det samme.

– Det var svært lite, faktisk historisk lite, som ble endret i Stortinget, sier hun.

Solberg hos Høyres sentralstyremøte søndag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lover ydmykhet

I de fem årene Solberg har regjert, har hun vært avhengig av støtte fra andre partier for å få saker gjennom i Stortinget – først med Venstre og KrF som støttepartier, så med KrF som opposisjonsparti på vippen.

Dermed kunne også venstresiden få flertall for saker der KrF var mer enig med dem enn regjeringen. I opposisjonen har mange fryktet at en flertallsregjering for Solberg vil gi Stortinget mindre makt.

– Vi skal fortsatt ha en mulighet for en åpenhet, diskusjon og sørge for at vi trekker med våre stortingsgrupper. Vi skal være ydmyke hvis vi har fremmet forslag der det viser seg at motforestillinger ikke har kommet godt nok frem i regjeringens egen behandling, lover hun.

– Hvis vi klarer å la være å gjøre det til prestisjedebatter, er det en fordel for norsk politikk, mener Solberg.

Støre håper hun mener alvor

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier erfaringen fra Solbergs første fem år ikke er oppløftende, men han håper statsministeren mener alvor når hun sier at regjeringen skal være ydmyk og åpen.

– Jeg velger å ta Solbergs utspill på ordet når hun sier at en eventuell flertallsregjering vil være opptatt av åpenhet, debatt og inkludering. Vi vil måle henne på det, sier han til NRK.

Likevel mener han Solbergs utspill kan «lyde hult» etter siste ukers abortdebatt.

– Det er også interessant at hun har åpnet for å snakke om endringer i abortloven, der det ikke er flertall for endringer i Stortinget, og der hun selv etter beste evne unngår å svare på sopørsmål og stille til debatt, sier han.

Samtaler er i gang

Samtidig som KrFs nestleder Kjell-Ingolf Ropstad forhandler om neste års statsbudsjett med regjeringspartiene på Stortinget, bekrefter Solberg at de første samtalene om å utvide regjeringen allerede er i gang.

– Det jeg kan si er at vi møtes. Det er hyggelige og konstruktive samtaler, men vi er kun i startfasen. Først skal vi få på plass et budsjett. Uansett vil jeg ikke spekulere på hvordan sluttresultatet blir, sier Solberg.

Selv om den politiske høsten så langt har vært mer spennende enn normalt med KrFs veivalg, tror hun spenningen fortsetter de neste ukene.

– Veien til en ikke-sosialistisk flertallsregjering er brolagt med forhandlinger, kompromisser og krevende diskusjoner, sier hun.