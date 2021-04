Solberg kritiserte FHI i kommisjonsintervju: – Hele estimatet av smitteutviklingen var feil

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bare uker før Norge stengte ned publiserte Folkehelseinstituttet en rapport som anslo at Norge ville ha under 100 smittede i epidemiens første seks uker.

Estimatene hadde stor betydning for hvordan regjeringen oppfattet situasjonen, skriver Koronakommisjonen.

Men estimatet var fullstedig feil.

– Det som var utfordringen vår var at hele estimatet av smitteutviklingen var feil. Vi hadde et estimat på at vi ville ha ca. 100 syke på sykehusene før påske. Vi hadde en opplevelse på det tidspunktet om at utviklingen gikk mye mer gradvis, forklarte statsminister Erna Solberg da hun møtte kommisjonen 28. januar i år.

Ett av kommisjonens hovedfunn er at nedstengingen 12. mars fremsto dårlig utredet og dårlig forberedt. Nedstengingen var et hastverksarbeid.

– Alle tidsrammene vi jobbet etter forsvant på grunn av Østerrike og Nord-Italia. Det gjorde at momentumet ble veldig annerledes, forklarte Solberg.

Modellerte feil

I Folkehelseinstituttets tidlige risikovurderinger gjorde instituttet modelleringer med et R-tall som viste seg å være altfor lavt. Mens FHI modellerte smittespredning med R på 1,3 og 2,5, viste koronaviruset seg senere å ha et R-tall på rundt 4.

Og mens Folkehelseinstituttet var bekymret for smitte fra nordmenn i Thailand, var det Italia og Østerrike som ble den store kilden til importsmitte våren 2020.

– Forståelsen av at dette var noe vi gradvis kunne forholde oss til, viste seg å være feil. I de første scenarioene trodde man at det ville være noen nordmenn som hadde møtt noen kinesere, har Solberg forklart til kommisjonsmedlemmene.

Kommisjonen mener smittespredningen i Norge kunne blitt «redusert noe» dersom FHI hadde reagert umiddelbart på varsler fra Island om at det var funnet smitte i hjemreiste fra Østerrike. Med den informasjonen kunne skituristene i Østerrike blitt testet og satt i karantene, selv om effekten sannsynligvis ville vært begrenset.

Stoltenberg: – Riktig at vi tok feil

TOK FEIL: FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier FHI skulle ønske de hadde et bedre tallgrunnlag da pandemien traff Norge i fjor. Foto: NRK

– Det er helt riktig at vi tok feil. Men det handlet om at ingen hadde den informasjonen som skulle til, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

– Dere var litt på bærtur?

– Noe av det kommisjonen peker på er at man ikke har forestilt seg dimensjonene i håndteringen av en pandemi som denne. Det er jeg helt enig i, og det gir de en veldig god beskrivelse av.

– Nedstengingen 12. mars ble kaotisk og dårlig planlagt. Hvor stor rolle hadde FHIs gale prognoser i det?

– Vi skulle ønske vi hadde et mye bedre tallgrunnlag. Det er det vanskelig å forestille seg at vi ville hatt. Vi var opptatt av å forholde oss til usikkerheten og opptatt av å handle selv om vi var svært usikre på hva handlingsgrunnlaget var.

ALVORLIG SVIKT: Stener Kvinnsland konkluderte med at mye har gått bra, men at det også har vært alvorlig svikt i regjeringens pandemihåndtering. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Uenige om FHI gikk ut over sin rolle

Koronakommisjonen skriver at FHI i den tidlige fasen gikk utover sin rolle som rådgivere, og forsøkte å ta en rolle som smittevernmyndighet.

«FHI og Helsedirektoratet tråkket i alle fall i noen grad i hverandres bed. FHI gikk utover rollen som kunnskapsleverandør, og var ikke satt i stand til å fylle myndighetsrollen på smittevernområdet», heter det i rapporten fra koronakommisjonen.

Kommisjonen viser til hvordan FHI gjentatte ganger i januar og februar la frem en strategi for håndteringen av pandemien i Norge, som om det var noe FHI hadde bestemt.

25. februar i fjor skrev FHI for eksempel at strategien var å «utsette starten av innenlands smitte av covid-19 lengst mulig» og «bremse spredningen slik at epidemikurven avflatas».

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til NRK at det er behov for å rydde i rollene mellom FHI og Helsedirektoratet.

– Det handler altså om rollen som koordinerende og ledende i beredskapssammenheng, som vi har, og rollen som kunnskapsprodusent, men ikke besluttende, som FHI har, sier Guldvog.

Stoltenberg sier hun er uenig med Koronakommisjonen i beskrivelsen av Folkehelseinstituttets rolle.

Stoltenberg mener FHI etter smittevernloven har en rolle som går utover å være en ren kunnskapsleverandør.

– Det er helt utrykkelig stadfestet at vi skal gi råd, og det står også i planverket, sier Stoltenberg.

FHI-direktøren sier rett ut at hun mener Stener Kvinnsland og Koronakommisjonen tar feil.

– Her er jeg uenig i deres beskrivelse av fakta.

– Har de misforstått?

– Jeg vet ikke. Vi må nesten se grundigere på dette også.

– Har vært gnisninger

Stoltenberg bekrefter i sitt intervju med kommisjonen at det har vært gnisninger mellom FHI og Helsedirektoratet. Hun viser til at Helsedepartementet i fjor tydeliggjorde de to etatenes rolle.

– Vi har fått en form for avklaring nå̊ nylig i form av et brev som beskriver rollefordelingen, og det er bra at vi har fått. Der brukes begrepet koordinering om hva Helsedirektoratet skal gjøre.

– Det tok veldig lang tid for oss å få̊ det brevet, og vi etterlyste det umiddelbart. Vi mener brevet er utilstrekkelig for å beskrive den faktiske organiseringen nå, fortsetter Stoltenberg i intervjuet med kommisjonen.

Samtidig sier Stoltenberg at hun selv oppfatter at forholdet til Helsedirektoratet som «veldig bra», men at uklarheten i rollene har vært krevende for FHI.