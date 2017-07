– Det er med stor sorg at jeg i dag har mottatt beskjeden om Liu Xiaobos bortgang. Liu Xiaobo var i flere tiår en sentral stemme for menneskerettigheter og Kinas videre utvikling. Mine tanker går nå til hans kone, Liu Xia, og hans familie og venner, sier statsminister Erna Solberg på regjeringens hjemmeside.

Da NRK prøvde å ta kontakt med statsministeren var hun ikke tilgjengelig for kommentar.

– Erna Solberg er på ferie i utlandet og er ikke tilgjengelig for kommentar, sier statssekretær Sigbjørn Aanes.

Ingen kommentar

For et par uker siden sa kinesiske aktivister at Norge burde kreve nobelprisvinneren Liu Xiaobo løslatt, etter at det ble kjent at han er overført til sykehus for kreftbehandling. Da NRK forsøkte å få et svar fra statsministeren var det heller ikke denne gangen en kommentar fra Solberg.

– Vi kommenterer ikke Kina-spørsmål, sa statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Torsdag ettermiddag kom nyheten om at menneskerettighetsforkjemper, dissident, fredsprisvinner og politisk fange Liu Xiaobo (61) er død.

Liu led av uhelbredelig leverkreft, og fikk behandling ved et sykehus i Shenyang i Liaoning-provinsen nordøst i landet frem til 6. juli.

Slik reagerte statsminister Erna Solberg (H) da hun får spørsmål om Liu Xiaobo for et par uker siden. – Det ønsker vi ikke å kommentere, sier statssekretær Sigbjørn Aanes i bakgrunnen.

Mottok nyheten med sorg

Leder i Kristelig Folkeparti (KrF), Knut Arild Hareide, var raskt ute på Twitter etter nyheten om Liu Xiaobos død. Han mottok nyheten med sorg.

– Arven etter Liu Xiaobo vil leve videre. Hans engasjement for frihet, demokrati og menneskerettigheter for Kinas befolkning dør ikke ut, den fortsetter. Det offisielle Norge må heie det frem, sier KrF-leder, Knut Arild Hareide.

– Hva tenker du om at andre politikere ikke kommenterer saken?

– Jeg synes det er veldig viktig at nettopp Norge er tydelig på at menneskerettigheter gjelder oss alle. Det kan aldri bli slik at vi legger bort det verdibudskapet i møte med andre nasjoner og totalitære regimer, selv om det kan koste oss noe på den økonomiske bunnlinjen, svarer Hareide.

Leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, mottok også beskjeden om Liu Xiaobos død, da han torsdag ettermiddag var på ferie på Sørlandet.

– Jeg vil uttrykke min medfølelse med hans familie og etterlatte. Liu Xiaobo var et modig menneske som fortjener vår respekt, sier leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre.

– Viktig i kampen for fred

Da Liu Xiaobo fikk fredsprisen var det Thorbjørn Jagland som ledet Nobelkomiteen. Han sier til NTB at Liu hadde en invitasjon til å komme til Norge for å motta prisen.

– Det er trist å notere seg at han er den andre i hele nobelhistorien som ikke har kunnet motta prisen fordi han døde i fengsel, sier Jagland til NTB og fortsetter:

– Liu Xiaobo var en mann som kjempet for menneskerettigheter med fredelige midler og Nobelkomiteen ønsket å understreke at kampen for menneskerettigheter er en viktig del av kampen for fred, sier Jagland.