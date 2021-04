Solberg ilagt en bot på 20. 000 kroner

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For ektemannen Sindre Finnes del, så får han en påtaleunnlatelse. I praksis er det en konstatering av straffansvar, uten at det ilegges noen reaksjon.

Ole B. Sæverud orienterte om hvilke avgjørelser som er gjort i saken.

– De praktiske avtalene ble foretatt av Solbergs mann, men Solberg var med på beslutningen om å spise ute. Det var ingen lokale forskrifter som gjaldt på det tidspunkt, og det er de nasjonale som gjelder, sier Sæverud.

Han fortsetter:

– Det er helt klart at på fredagen omfatter bestemmelsen og utløser plikter for de som er på arrangementer, sier han.

– Begge har hatt roller som faller inn under arrangør når det gjelder fredagen. De har medvirket til å gjennomføre arrangementer, sier Sæverud.

Politet skriver i pressemeldingen:

– Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like. Solberg er landets fremste tillitsvalgte, og har ved en rekke anledninger frontet regjeringens beslutninger om tiltak for å motvirke pandemien. Det vurderes derfor som riktig å reagere med straff, sier politimesteren.

Politiet besluttet å etterforske

Solberg og familien samlet flere enn ti personer to dager etter hverandre i vinterferien for å feire statsministerens 60-årsdag. Den første kvelden var ikke Erna Solberg til stede på en feiring på en Geilo-restaurant. Neste dag var alle samlet i en leilighet på Geilo.

Politiet besluttet selv å starte etterforskning etter at NRK avslørte at de var for mange under feiringen av hennes 60-årsdag.

Statsminister Erna Solberg beklager i ettertid at familien hadde brutt reglene for smittevern, og at hun selv har brutt anbefalingene.

Familien samlet seg to kvelder på rad og var flere enn ti stykker da de spiste middag sammen. – Jeg burde visst bedre, sa statsministeren.

Familien Solberg/Finnes feiret Erna Solbergs 60-årsdag på restauranten Hallingstuene på Geilo i vinterferien, og brøt de nasjonale og lokale smittereglene Foto: VisitNorway

– Burde kunnet reglene bedre

Politiet fikk i ettertid inn et titalls anmeldelser knyttet til statsminister Erna Solbergs 60-årsfeiring på Geilo i vinterferien.

Feiringen av 60-årsdagen var fredag 26. februar. 13 personer i følget samlet seg på restauranten Hallingstuene på Geilo.

Statsministerens familie leide leilighet sammen med familien til den ene av hennes søstre. Solbergs andre søster leide en annen leilighet i samme leilighetskompleks.

Solberg skulle også ha deltatt på en middag sammen med familiemedlemmer og kjærester. Men på grunn av akutte øyeproblemer dro Solberg fra Geilo fredag for å oppsøke lege i Oslo.

Hun hadde to besøk på Ullevål sykehus fredag og lørdag, og var ikke tilbake i fjellbygda før i løpet av lørdag ettermiddag.

Statsminister Erna Solberg sa den gang:

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norske folk burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og hadde dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement, sier Erna Solberg.

– Jeg burde stoppet det

De nasjonale smittevernreglene for februar tilsa likevel at man ikke kunne være flere enn 10 personer samlet i et privat arrangement på en restaurant. Slik var også de lokale reglene i Hol kommune hvor Geilo ligger den 25. februar, får NRK bekreftet av kommunen.

Familien Solberg feiret bursdag på Geilo i slutten av februar Foto: Camilla Frølich / NTB

– Vi så at vi også hadde spist sushi lørdag kveld i vår leilighet. Vi hadde bestilt og satt ute. Folk ble værende i leiligheten i stedet for å ta med seg maten til den andre leiligheten. Der er vi nok i strid med de reglene som vi anbefaler at folk skal følge, sier statsministeren.

Hun sier de var 14 stykker i leiligheten deres på et tidspunkt lørdag kveld.

– Det er fire for mange. Vi skulle ikke hatt det sånn, og jeg burde stoppet det. Jeg gjorde ikke det, og kan bare si beklager, sier hun.

Jusprofessorer uenige

Det er stor uenighet mellom juseksperter om Ernas samling med familien på Geilo er et brudd på koronaforskriftene.

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen mener det dreier seg om brudd på paragraf 13 i covid-forskriften, og forventer derfor at det får konsekvenser.

– Så klart at jeg forventer at statsministeren behandles på samme måte som alle andre som bryter covid-forskriften – det vil si at hun blir bøtelagt for det, sa Marthinussen da avsløringene dukket opp.

Jusprofessor Alf Petter Høgberg ved institutt for offentlig rett er en av dem som mener det er greit å samles flere enn ti i leid leilighet.

– Det mest kritikkverdige her er rimelig uklare og ulogiske regler. Sånn sett litt ironisk at det er statsministeren som tester tolkningens grenser. Det er videre på det rene at leid leilighet med boformål ikke anses som leid lokale, men likestilles med privat hjem, skriver Høgberg på facebook.

Veiledende bøtesatser (Riksadvokaten) Overtredelsestype Hvem Veiledende bøtenivå Brudd på regler om møteforbud Privatperson som arrangerer 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager Foretak som arrangerer Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner Privatperson deltar 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager Brudd på regler om stengning av virksomhet Privatperson og foretak Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner. For privatperson subsidiært fengsel i 20 dager Brudd på forbud mot å skjenke alkohol på serveringssteder Privatperson 20.000 - 50.000 kroner Foretak 20.000 - 50.000 kroner Brudd på regler om karantene og karantenehotell, isolasjon, og forbud mot opphold på fritidseiendommer Privatperson 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager Brudd på plikt til å bære munnbind Privatperson 2.000 kroner/subsidiært fengsel i 2 dager Brudd på plikt til registrering ved innreise Privatperson 5.000 kroner/subsidiært fengsel r 4 dager Brudd på plikt til å teste seg for Covid19 ved innreise, eller innen 24 timer Privatperson 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (uaktsom overtredelse) Privatperson 5.000 kroner/subsidiært fengsel i 4 dager Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (forsettlie overtredelse) Privatperson 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

Dette sier Riksadvokaten om korona-straffene Ekspandér faktaboks Håndhevelse av brudd på bestemmelser i, eller gitt i medhold av, smittevernlovgivningen beror på konkrete vurderinger hvor blant annet forholdets alvorlighet og skyldgraden vil være sentralt. Det følger videre av straffeloven § 53 annet ledd at det ved utmåling av bot skal ses hen til lovovertrederens inntekt, formue, forsørgelsesbyrde, gjeldsbyrde og andre forhold som påvirker den økonomiske evnen. Riksadvokaten har gitt midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen under pandemien. Ved siste revisjon 14. januar 2021 ble det inntatt en tabell med veiledende bøtesatser for ulike overtredelser av smittevernlovgivningen. At de er veiledende betyr at det er her bøtenivået bør ligge i "normaltilfeller", men at det er rom for justeringer av årsaker som nevnt ovenfor. Dette betyr at bøtereaksjon etter en konkret vurdering også kan være strengere eller mildere. Kilde: Statsadvokat Svein Wiiger Olsen hos Riksadvokaten

