Solberg håper koronavaksiner blir godkjent før jul

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Flere vaksinekandidater er i siste fase av utprøving. Vi håper en vaksine kan godkjennes rundt juletider. Om alt går som vi håper får Norge tildelt vaksinedoser utover første halvdel av 2021, sier Erna Solberg på regjeringens pressekonferanse.

– Vi samarbeider tett med EU om å sikre vaksine til Norge. Når en koronavaksine blir godkjent i Norge blir den godkjent både av EU og av Norge.

Solberg understreker at vaksinering vil bli frivillig og gratis.

Helsemyndighetene håper flest mulig av de som anbefales vaksine, vil ta den.

– Vi vet enda ikke hvem som blir anbefalt å ta vaksinen først. Det jobber FHI med. Det vi vet er at risiko øker med alder og underliggende sykdommer, sier Solberg.

Ikke vaksinasjon av barn

Både Solberg og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg understreker at det trolig ikke blir aktuelt å tilby koronavaksine til barn under 16 år i første omgang.

IKKE BARN: Koronavaksinene som nå er under utprøving er ikke testet på barn under 16 år. De blir også mindre alvorlig syke, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Kandidatene er ikke testet på barn under 16 år. Det er ikke sannsynlig at barn vil bli anbefalt vaksinasjon i første omgang. Senere kan det bli aktuelt å teste vaksinene også på barn, og da kan det bli aktuelt å vurdere om vaksinen skal anbefales også til barn. Det regner vi med er et godt stykke frem i tid, sier Stoltenberg.

Folkehelseinstituttet jobber nå med å lage råd for prioritering av hvem som skal tilbys vaksine først.

– Vi arbeider med hvilke grupper vi skal anbefale vaksiner til, og på grunn av begrenset tilgang til vaksiner i første omgang, vil det bli nødvendig å prioritere sier Stoltenberg.