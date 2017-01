– Vårt utgangspunkt er at vi er bundet av denne avtalen i denne perioden, i neste periode kommer Høyre til å slåss for sitt standpunkt, sier statsministeren til NRK.

Spørsmålet om oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har preget norsk politikk siden 1970-tallet. I 2013 gikk de tre største partiene – Arbeiderpartiet, Høyre og Frp – til valg på at de ønsket konsekvensutredning i området.

Men nå ligger Ap an til å snu, i hvert fall delvis.

Venstre avviser Aps kompromiss

Mandag ble det klart at programkomiteen vil la olje- og gassforekomstene ligge i store deler av havområdene utenfor Senja, Vesterålen og Lofoten. Men partiet vil fortsatt konsekvensutrede feltet Nordland 6, sør i Lofoten.

Mens forslaget ser ut til å ha roet gemyttene internt i Ap, møter det kraftig motstand eksternt. Høyre og Frp mener Ap svikter både oljebransjen og norske arbeidsplasser, mens miljøbevegelsen raser over at Ap ikke går langt nok.

Venstre har allerede gjort det klart at det er uaktuelt for dem å støtte Aps mellomløsning.

– Vi har en avtale i dag som sikrer hele Lofoten, Vesterålen og Senja og vil legge til grunn at det er det vi har også etter valget i høst, sa Venstres nestleder Ola Elvestuen til NRK i går.

lkke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede iht petroleumsloven, havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2033-2017 Samarbeidsavtalen

Men ifølge Erna Solberg kan ikke Venstre ta det som en selvfølge at Høyre vil gå med å droppe konsekvensutredning i disse områdene også i neste periode.

– Nei, ingen kan legge til grunn at dagens avtale videreføres og at man så skal forhandle på toppen av det. Man må forhandle på nytt igjen. Jeg vil anta at Venstre også ønsker å ha med nye ting i de neste fire årene. Vi har gjennomført mye av samarbeidspartienes politikk, og vi har alle ambisjoner om nye spørsmål.

Solberg: Ap begrenser handlingsrommet

Høyre skal ta endelig stilling til saken på sitt landsmøte, men som Solberg sier er det 80 til 90 prosent sikkert at de også nå vil gå til valg på at hele området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bør konsekvensutredes.

Hun sier det er «leit» at Arbeiderpartiet på forhånd slår fast at enkelte områder uansett skal vernes.

– Det betyr også at handlingsrommet blir begrenset framover når det gjelder å finne gode kompromisser mellom alle de naturinteressene som eksisterer og olje og gass, sier hun.

Men støttepartiet Venstre, som i dag sikrer Høyre/Frp-regjeringen flertall i Stortinget, avviser alle kompromisser.

– Jeg ser ingen grunn til at vi skal ha en dårligere avtale for Venstre etter valget, sier Elvestuen onsdag.

– Er det aktuelt å støtte Solberg som statsminister dersom dere ikke får en slik avtale?

– Vi legger til grunn at vi får på plass en enighet om at det ikke skal være petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, også i neste fireårsperiode. Dette er det vi har øverst på blokka inn i en valgkamp.