I Bergens Tidende og Aftenposten kunne man i helgen for første gang lese historien til kvinnen som hevder daværende Frp-kronprins Terje Søviknes forgrep seg på henne da hun var 16 år gammel.

Året var 2000. Han var 31 år og 2. nestleder i Fremskrittspartiet. Hun var 16 år og fersk ungdomspolitiker i Fremskrittspartiets Ungdom. Han hevder at de to hadde frivillig sex på det etterhvert så beryktede FpU-landsmøtet i Langesund. Hun hevder det ikke var frivillig. Saken ble etterforsket av politiet i 2001 og henlagt som «intet straffbart forhold».

Kvinnen, som i dag er 34 år gammel, sier at #metoo-kampanjen er en viktig grunn til at hun har gitt intervjuet nå. I saken kommer det frem at hun etter hendelsen ble akuttinnlagt på psykiatrisk institusjon, og i årene siden har slitt med skam, psykisk sykdom, rus og selvskading.

Terje Søviknes ble etter mange år borte fra rikspolitikken utnevnt til Norges olje- og energiminister i Erna Solbergs regjering 20. desember 2016.

34-åringen forteller til Aftenposten at hun ble alvorlig psykisk syk de første ukene etter utnevnelsen.

– Visste ikke om alt

Både da oppmerksomheten rundt #metoo-kampanjen var på sitt mest intense i vinter, og ikke minst etter at jenta stod frem med sin historie, har debatten rundt det faktum at Søviknes er statsråd blusset opp igjen for fullt i sosiale medier.

Statsminister Erna Solberg har fram til nå ikke gitt noen utfyllende kommentarer, men møtte tirsdag NRK.

– Når du utnevnte Terje Søviknes til statsråd: Visste du da at den 16 år gamle jenta ble alvorlig psykisk syk, begynte med rusmisbruk og selvskading, etter hendelsen med Søviknes i 2000?

– Nei, jeg visste ikke om alle sidene ved hennes sak, men jeg visste gjennom historier man har fått høre at det var en jente med utfordringer. Når jeg utnevnte Terje Søviknes, så var det også fordi han tydelig har beklaget dette, og sagt at han har levd med det hver eneste dag, det at han gjorde noe så feil.

– Jeg har også sagt mange ganger at jeg kommer aldri til å unnskylde det han gjorde den gangen, men etter 17 år mener jeg altså at det er mulig å få en ny sjanse, sier Solberg til NRK.

Ropes om avgang

Om man søker på «Søviknes» på Twitter, renner feeden nærmest over av brukere som mener det olje- og energiministeren gjorde i 2000 er uforenlig med å være statsråd, selv 18 år senere.

Det hører med i bildet at flere av de som ytrer seg er politiske meningsmotstandere av Søviknes og Frp.

NHH-studenten Anna Eitrem kaller det en hån og skriver i en kronikk publisert i Bergens Tidende tirsdag at statsminister Solberg og finansminister Siv Jensen (Frp) viser fingeren til alle landets voldtekts- og trakasseringsofre ved å la Terje Søviknes bli sittende i statsrådsstolen.

Også Nettavisen-bloggeren Linn Winsnes Rosenborgs sinte innlegg med et lignende budskap er blitt mye delt i går og i dag.

– Dette forandrer ikke på saken

Statsministeren holder overfor NRK fast ved at verken #metoo-kampanjen eller jentas historie som ble fortalt i helgen rokker ved hennes avgjørelse om å ta Søviknes inn i regjering.

– Er det noe som kommer frem i den historien som ble fortalt i helgen som ville utgjort noen forskjell for deg, dersom du var kjent med det?

– Jeg mener at det er en veldig sterk historie, og en veldig vanskelig historie. Jeg har stor sympati med at dette er en tøff tid for jenta, og at det har vært tøft hele tiden. Det er til ettertanke for oss alle at sårbare unge mennesker skal taes vare på i våre politiske organisasjoner, og ikke oppleve å bli utnyttet eller utsatt for ting de ikke selv ønsker.

– Så mener jeg samtidig at dette ikke forandrer på saken som er at Terje Søviknes gikk av som nestleder, ikke fikk komme på Stortinget og ikke fikk ha en nasjonal politisk karriere på 17 år. Nå har han kunnet komme tilbake, fordi det må være sånn i vårt samfunn at vi gir folk nye sjanser, sier Solberg.

Avskrev selv Tonning Riise for fremtiden

Denne vinteren har flere politikere trukket seg fra verv etter anklager om upassende oppførsel etter seksuell trakassering, inkludert Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise, som Høyre har fått over ti varsler om.

Den groveste anklagen mot Tonning Riise omhandler sex med en svært beruset 16 år gammel medlem av Unge Høyre da han selv var 25 år og sentralstyremedlem i ungdomsorganisasjonen. Han har beklaget hendelsen på det sterkeste.

Da Tonning Riise-saken sprakk slo statsministeren og Høyre-lederen tidlig fast at «Dette betyr at det ikke er mulig for Kristian med noen videre politisk karriere etter dette».

– Hvorfor gjorde du nettopp det da mulig for Terje Søviknes?

– Det gikk over 17 år fra denne saken begynte, til Søviknes ble statsråd. Det er lang tid. Han har ikke vært i noen rikspolitisk sammenheng i løpet av den perioden, og da mener jeg det er tid for å gi en ny sjanse, og at det er mulig å gi en ny sjanse. Dette mener jeg er en verdi i det norske samfunnet, at folk får en ny sjanse, også når de har gjort ting som jeg aldri kommer til å unnskylde og ting som ikke skulle være gjort, sier Erna Solberg.

Søviknes' karriere etter hendelsen Ekspandér faktaboks Etter at Terje Søviknes gikk av som nestleder i Frp i kjølvannet av hendelsen i 2000 har han representert Fremskrittspartiet i en rekke politiske verv lokalt- og regionalt, så vel som innehatt flere nasjonale verv internt i partiet.

Han var folkevalgt ordfører i Os kommune fra 1999 til 2016, og vært Frps gruppeleder på fylkestinget i Hordaland. Han innledet på Frps landskonferanse i 2002, året etter at han måtte trekke seg som nestleder. I 2005 fikk han vervet som leder for Frps kommunalpolitiske utvalg.

I 2010 ble han innstilt av valgkomiteen som nytt sentralstyremedlem i partiet, men tapte voteringen på landsmøtet. I 2014 ble han så valgt inn i sentralstyret, før Frp-leder Siv Jensen ønsket han som statsråd i 2016, noe statsminister Erna Solberg gikk med på. Siden 20. desember 2016 har han vært Norges olje- og energiminister.

Vil ikke snakke om mulig voldsoffer-erstatning

I Bergens Tidende og Aftenpostens intervju med jenta fra 2000 kommer det også frem at hun nå søker voldsoffererstatning for depresjoner og psykiske skader som hun mener er en direkte følge av hendelsen.

– Er du komfortabel med å ha en statsråd i regjeringen din som bærer ansvaret for en hendelse om gjør at en kvinne nå søker om voldsoffererstatning fra staten?

– Jeg tenker at jeg ikke skal gå inn å kommentere spørsmålet om voldsoffererstatning, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Terje Søviknes, som for tiden oppholder seg i USA, kommenterte før han dro jentas historie om hendelse og tiden etterpå overfor Aftenposten. Han sier det er trist å lese om de mange og sammensatte utfordringene jenta har hatt. Spørsmålet om voldsoffererstatning kommenterer han slik overfor samme avis:

– Det er en rettighet hun har. Det får bli opp til Kontoret for voldsoffererstatning å ta stilling til det. Jeg registrerer at det er litt ulike versjoner av det faktiske hendelsesforløpet.

Frp-topp: – Synes synd på Terje

Lederen for Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg, Helge André Njåstad, som også er stortingsrepresentant for Søviknes' hjemfylke Hordaland, var gjest i NRKs Politisk kvarter tirsdag. Han sa det var sterkt å lese jentas historie, men hadde også dette budskapet:

– Jeg syns Terje har fått nok oppmerksomhet i den saken. Jeg synes synd på ham når saken dras opp på nytt. Han har to barn som ufrivillig blir gjenstand for saken, samtidig forstår jeg at jenta har behov for å fortelle sin historie. Vi skal ikke fordømme henne for det, men jeg syns Terje har fått nok oppmerksomhet, sa Njåstad.