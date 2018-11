– Vi ønskjer svar på kva regjeringa eigentleg driv med, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NRK.

– Eg svarar som Høgre-leiar og ikkje som statsminister, understreka statsminister Erna Solberg, då den ordinære spørjetimen i Stortinget byrja i 11.30-tida onsdag.

Ho peikar på at ho som statsminister kunne ha avvist å svare spørsmål som gjeld regjeringsforhandlingar og arbeid med partiprogram.

– Spørsmål knytt til ei ny regjeringsplattform kan vi svare på når den er ferdig.

Fleire statsrådar må onsdag svare på spørsmål frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti om abortlov, «sorteringsparagraf» og hjelpeordningar.

Dei to opposisjonspartia har sendt inn til saman 21 spørsmål om tematikken til statsminister Erna Solberg (H), helseminister Bent Høie (H), utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Seinabort og sortering

Ap-nestleiar Hadia Tajik ber Solberg om å forklare kvifor ho meiner at kvinner som tek seinabort på grunn av alvorleg sjukdom hjå fosteret ber eit ansvar for å ha bidrege til sortering.

Partileiarane i Ap og SV vil ha svar på om Solberg i dialog med KrF verkeleg vil gjere endringar i den mykje diskuterte abortlovas paragraf 2c, som slår fast at ein kan få innvilga seinabort grunna alvorleg sjukdom.

Paragrafen blir av høgresida omtala som «sorteringsparagrafen» og «Downs-paragrafen», fordi den gir kvinner høve til å ta seinabort på foster med Downs syndrom og andre kromosomavvik.

Solberg peikar på at regjeringa ikkje har nokon politikk for å endre abortlova, men at dei har opna for å endre på ordlyden i paragraf 2c og sjå nærare på fosterreduksjon i regjeringsforhandlingar med KrF.

– Det vil skje med føresetnad om at rettane til kvinner ikkje blir svekka, at livssituasjonen til kvinner blir lagt større vekt på, og at kvinner framleis skal kunne ta abort når fosteret ikkje er levedyktig, seier statsministeren.

Ho understrekar at ein må vere varsom med kva omgrep ein nyttar, men at ein også må kunne nytte omgrep som illustrerar kva debatten handlar om.

– Særleg når Aps representantar prøver å tåkelegge kva debatten handlar om.

– Lova må endrast for å fjerne diskriminering

Ho viser til at Aps helsetalskvinne Ingvild Kjerkhol i oktober sa til NRK at Solberg feilinformerer når ho kallar paragraf 2c «Downs-paragrafen» fordi Downs syndrom av medisinarar ikkje blir rekna som ein alvorleg sjukdom.

– Det er slik at paragraf 2c uomtvisteleg gir grunnlag for at påvisning av Downs syndrom gir rett til å ta abort i Noreg. Då må vi ærleg til å seie at det er der og at det spørsmålet blir opplevd som diskriminerande. Egenskapar ved individ som veks, lever og har eit godt liv i vårt samfunn, er eit sjølvstendig grunnlag for abort, seier statsministeren.

Ho viser til innarbeidd rettspraksis over fleire tiår, og at ei endring i lovteksten må til for å endre dette.

Downs og homofili

Helseministeren måtte svare på korleis han definerer eit «ikkje levedyktig» foster, og på om han samanliknar Downs syndrom med homofili.

Høie blei også utfordra på kor vidt ei innstramming i paragraf 2c kan føre til sosial ulikskap dersom kvinner må dra til utlandet for å få utført seinabortar.

– Eg godtek ikkje premisset om at endringar vil føre til sosial ulikskap, svara helseministeren.

Han viste til føresetnadane for ei endring som statsministeren nemnde tidlegare.

Internasjonalt omdøme

Ap er bekymra for kva omverda tenker om Noreg når vi no diskuterer abort att.

– Kva signal meiner utanriksministeren det sender til land som USA, Polen og Brasil at norske regjeringsmedlemar opnar for innstramming av abortlova, spør Espen Barth Eide, tidlegare utanriksminister for Ap.

Han peikar på «ein internasjonal utvikling mot fleire autoritære regime, der såkalla «sterke menn» tek makta, bore fram av populistiske rørsler».

Også arbeids- og sosialministeren blir dratt inn i abortdebatten, når SV kjem inn på ordningar som skal hjelpe familiar med alvorleg sjuke og funksjonshemma barn i kvardagen. Men

– Når kjem forslaget om å oppheve tidsavgrensinga for pleiepengeordninga, spør Karin Andersen (SV).

Trur Solberg vil tape

SV arrangerer onsdag føremiddag eit mobiliseringsmøte mot svekking av abortlova på Stortinget for ulike kvinneorganisasjonar.

SV-leiar Audun Lysbakken trur at Solberg og KrFs nestleiar Kjell Ingolf Ropstad vil tape når det gjeld å endre på paragraf 2c i abortlova.

– Erna Solberg har laga eit frykteleg bråk og har utløyst mykje raseri. Vi skulle gjerne vore utan denne saka, men når regjeringa set det i gang, blir det sjølvsagt ei sak i Stortinget, og då blir det mobilisering, seier han til NRK.

Komikar Sigrid Bonde Tusvik er konferansier på møtet og engasjert i abortsaka.

– No blir det demonstrasjonar i 15 byar på laurdag. Vi får sjå om vi ser forbanna nok ut eller ikkje. Folk er generelt rasande på at vi må diskutere abortlova gang på gang. Rettane til kvinner står på spel, ikkje for eller mot eit sorteringssamfunn, seier ho.