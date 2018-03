Solberg beklager heksebrenning-kommentar

Etter Listhaugs avgang som justisminister fikk regjeringen gjennomgå av de andre partiene fra Stortingets talerstol. Da Solberg gikk på talerstolen for andre gang, kritiserte hun flere av innleggene fra de andre partiene.

– Jeg har tidligere oppfordret til debatt basert på saklighet og anstendighet, uten karakteristikker av hverandre. I ettertid er det kanskje fint om enkelte ser på innleggene sine på nytt, sa Solberg.

Kort tid etter har Solberg sett på sitt eget innlegg på nytt.

Da hun manet til en saklig debatt uten hets og sjikane, viste hun blant annet til et innlegg der en MDG-politiker etterlyste heksebrenning i forbindelse med et Listhaug-besøk.

– Når man snakker om heksejakt, så var det interessant at i helgen var det altså en MDG-politiker som mente at man burde gjeninnføre heksebrenningen, med henvisning til Sylvi Listhaug. Det er kanskje flere som burde tenke gjennom sin retorikk rundt disse sakene, sa Solberg.

Saken er fra 2016, og utspillet kom fra fylkestingsrepresentant Arne Liaklev i Finnmark.

«Saken om Listhaug og heksebrenning jeg refererte på talerstolen, er ikke fra den løpende debatten, men en tidligere hendelse. Derfor ble det feil, det beklager jeg», skriver Solberg på Twitter.

MDG: – Slag under beltestedet

Stortingsrepresentant Per Espen Stoknes (MDG) sier han reagerte sterkt på Solbergs uttalelse.

– Det var et slag under beltestedet. Jeg tok det opp umiddelbart med Statsministerens kontor. Heldigvis har Solberg vært kjapt ute og dementert og beklaget. Det aksepterer vi og ønsker også en anstendighet i debatten videre.

– Men det er jo litt synd at hun selv kommer med usannheter bare sekunder etter at hun oppfordrer til et ærlig og anstendig ordskifte. Men det at hun har beklaget så fort og tydelig, gjør at vi kan legge saken bak oss, sier Stoknes.

Gjentatt av Siv Jensen

Påstanden ble imidlertid gjentatt av Frp-leder Siv Jensen på pressekonferansen i Vandrehallen på Stortinget etterpå.

Siv Jensen i Vandrehallen på Stortinget tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg synes det var påfallende å høre Rødt snakke om behovet for å bekjempe autoritære ideer. Jeg synes det er spesielt å lese om et MDG som mener at Sylvi er en heks, og som vil gjenopplive heksebrenning. Men jeg aksepterer at det er en del av den offentlige debatten, og jeg kommer til, på vegne av Frp, å hegne om ytringsfriheten fremover, sa hun.

Stoknes i MDG sier de vil ta opp feilen med Frp også.

– Dette er jo et eksempel på en fjær som blir til fem høns, sier han.

Sylvi Listhaug mente selv hun var utsatt for en heksejakt da hun kunngjorde sin avgang tirsdag morgen.

Listhaug kalte også den politiske debatten en «barnehage», og hevdet seg kneblet av opposisjonen. Hun har fått full støtte av sine egne partifeller, men Solberg ville ikke stille seg bak alle påstandene fra Listhaug.