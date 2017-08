Solberg avviser Frps omstridte asylforslag

– Frp har alltid ment at folk med avslag på asylsøknaden, skal sitte i lukket mottak. Det har de ikke fått gjennomslag for, og det var vi helt enige om i Nydalen. Det er et gammelt Frp-krav som jeg hørte at Sylvi gjentok i går, men det er ikke et grunnlag for denne regjeringen og kommer ikke til å bli det, fastslår statsminister Erna Solberg til NRK.

– Å generelt sette alle asylsøkere med avslag i lukket mottak, er ikke regjeringens politikk.

Avviser reforhandling om menneskerettighetene

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har fått mye kritikk etter at hun torsdag foreslo at asylsøkere som kommer til Norge uten avklart ID eller identitetspapirer, skal i lukkede mottak inntil identiteten er avklart.

Hun mente også at asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden sin, men som ikke har forlatt landet frivillig, må holdes på lukkede mottak.

Listhaug tok til orde for at internasjonale menneskerettighetskonvensjoner må vike dersom det er nødvendig for å få gjennomført forslaget.

KrF-leder Knut Arild Hareide er blant dem som har reagert, og ba tidligere i dag statsministeren ta avstand fra Listhaugs forslag om å sette menneskerettighetene til side i asylsaker.

Erna Solberg avviser at reforhandling av menneskerettighetene kommer til å bli et tema i eventuelle nye regjeringsforhandlinger etter valget.

– Nei, dette avklarte vi på Sundvolden. Vi skal bruke lukkede mottak noe mer, det var alle fire partiene enige om, men vi skal ikke utvide kretsen for hvem som kan være i et lukket mottak, sier Solberg til NRK.

– Frp har alltid ment dette. At de gjentar det i en valgkamp, må ikke komme som et sjokk på noen. Men det er altså ikke politikken fra de andre borgerlige partiene.

Solberg er tydelig på at dagens praksis ikke er i strid med menneskerettighetene.

– Vi mener det er et rom for å ivareta nordmenns sikkerhet, kampen mot terror og en ansvarlig asylpolitikk innenfor menneskerettighetskonvensjonene, sier hun.

Vil ikke endre Grunnloven

Fredag rykket Frp-leder Siv Jensen ut og forsvarte Listhaugs forslag. Hun sa at Norge må tørre å utfordre internasjonale konvensjoner for å «trygge borgerne våre mot farer».

– Kollektiv pågripelse og fengsling av mennesker Du trenger javascript for å se video.

Også barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) støtter Listhaugs uttalelse og mener man må se på norsk lovverk opp mot EMK, men kan ikke utdype hva som ligger i å «utfordre» EMK, som både hun og Listhaug snakker om.

– EMK er jo grunnlovsfestet i Norge, vil dere gå inn for å endre Grunnloven?

– Det er for tidlig å si. Dersom vi skal endre Grunnloven, vil det ta flere storting, så det blir litt for dramatisk. Det som er viktig i den tiden vi lever i nå, er å se på lovverket vårt opp mot EMK og våge å utfordre den, sier Horne til NRK.

– Hva mener du når du sier «utfordre»?

– Hvis vi trenger et strengere lovverk, må vi også se på hvordan vi kan utfordre EMK, svarer Horne.

– Men når EMK har grunnlovsfestet status i Norge, hvordan skal du da få det til?

– Det må vi komme tilbake til, sier Horne.