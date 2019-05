Søker seg vekk fra lærerjobben: – Vi må få bedre lønn, ellers forsvinner A-laget

Lektor Walied Færevik (30) er i full gang med undervisningen av to førsteklasser på Valler videregående skole i Bærum.

Den engasjerte læreren er lei av å føle at han og kollegene ikke blir verdsatt, og mener det er helt nødvendig at lønnsutviklingen bedrer seg for lektorene, slik at ikke hele A-laget slutter.

– Jeg er i en prosess der jeg undersøker markedet for andre jobber der min utdanning som samfunnsviter passer. Jeg har tidligere også søkt meg til andre jobber, men har så langt blitt værende. Nå er jeg lei av lønnsløfter som ikke blir innfridd, sier han.

Fagforeningen Akademikerne hevder lektorene har fått 20 prosent lavere lønnsøkning enn andre grupper i Kommune-Norge.

– Det settes ikke pris på kunnskapsrike og erfarne lærere. Jeg har kolleger med doktorgrad i fysikk, kjemi og biologi. Disse får dårligere lønn enn ellers i markedet, og da er det ikke så rart at mange slutter og andre søker seg bort, sier Færevik.

Walied Færevik underviser i blant annet i engelsk og samfunnsfag ved 1. klasse på Valler videregående skole i Bærum.

– Lektorene sakker akterut

1. mai ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom Akademikerne kommune og motparten KS.

Ifølge fagforeningen Akademikerne er lærerne den gruppen som har hatt den laveste lønnsutviklingen i hele Kommune-Norge de siste 14 årene.

Samlet lønnsvekst for kommunesektoren i den perioden har vært på 79,6 prosent, hvis man ser bort fra de skoleansatte. Samlet lønnsvekst lærere med minimum fire års utdannelse var 58,8 prosent.

Lektorene i norske kommuner harm altså fått rundt 20 prosent lavere lønnsøkning enn andre grupper i kommunene siste 14 årene, ifølge lønnsstatistikken fra Teknisk beregningsutvalg.

Akademikerne er svært misfornøyd med det nåværende forhandlingssystemet og et av kravene i år var å få forhandle lokalt for sine medlemmer.

– Vi vil bort fra det rigide lønnssystemet som finnes nå. For oss vil det være en klar fordel å forhandle lønna lokalt, sier Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne kommune.

Jan Olav Birkenhagen er leder i Akademikerne kommune.

– Må verdsette høy kompetanse

Akademikerne kommune organiserer over 3100 lektorer. De har ifølge Akademikerne vært lønnstapere i kommunene i årevis, samtidig som skolen mangler kvalifiserte lærere.

Norsk- og matematikklærere er mangelvare, og i yrkesfagene er situasjonen særlig alvorlig. Bare 53 prosent av matematikklærerne har både formell fagkompetanse og høyere utdanning med pedagogikk.

– For å gjøre det mer attraktivt å jobbe i skolen må KS verdsette høy kompetanse i langt større grad, sier leder for Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen.

Det pågår nå mekling mellom Akademikerne og KS etter bruddet den 1. mai. Fristen for å bli enige i meklingen er 24. mai.

Områdedirektør Tor Arne Gangsø i Kommunesektorens organisasjon (KS). Han mener lektorene er blant dem som tjener aller best i norske kommuner. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

– Meningsløs statistikk

Områdedirektør Tor Arne Gangsø hos KS, som er motparten til Akademikerne kommune i lønnsforhandlingene, mener statistikken Akademikerne viser til er meningsløs i denne sammenhengen.

– Ser vi på utviklingen for en lektor som har hatt samme jobb i flere år sammenhengende, så mener vi at lektorene har vært blant lønnsvinnerne i norske kommuner.

– Vi mener lektorene ikke har kommet dårlig ut de siste årene. Lektorene er blant de kommuneansattes best betalte medarbeidere, legger han til.