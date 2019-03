Sofie slår tilbake mot Skarvøy

«Vår vurdering er at VG her har sviktet i håndteringen av Sofie som kilde og intervjuobjekt. Hun er blitt satt under et sterkt press, og sitert på utsagn som hun ikke kan stå inne for. Dette er kritikkverdig. I møtet med kilder som ikke er profesjonelle, skjerpes kravene til kildekontakt og kvalitetssikring.

Vi finner imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med at VGs reporter bevisst har fabrikkert et utsagn fra Sofies side. Kontakten mellom journalisten og Sofie bærer nærmest preg av at hun gir opp å formidle den versjonen hun ønsker å stå inne for, noe som er alvorlig nok i seg selv og understøtter at hun har følt seg presset.»

Kilde: Evaluering av VGs dekning av Trond Giske-videoen