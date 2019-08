Sofie om VG-saken: – Helt forferdelig å miste kontroll over min egen historie

* 17. februar: Trond Giske (Ap) og lederen av valgkomiteen i Trøndelag Ap, Jorodd Asphjell, er på Bar Vulkan i Oslo, der Giske blir filmet dansende med en ung kvinne. Mot kvinnens ønske blir videoen delt, blant annet med medlemmer av Fagforbundet.

* 18. februar: Giske kunngjør at han stiller som kandidat til nestledervervet i Trøndelag Ap. Samme dag sender to tillitsvalgte i Fagforbundet, Knut Sandli og Terje Ferstad, en bekymringsmelding om dansevideoen til partisekretær Kjersti Stenseng.

* 20. februar: Giske blir enstemmig innstilt som fylkesstyremedlem og medlem av arbeidsutvalget i Trøndelag Ap.

* 21. februar: VG publiserer en artikkel om dansevideoen, og der siteres kvinnen på at «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye.» Overfor NRK understreker hun at situasjonen ikke var ubehagelig og at hun opplevde det hele som uproblematisk.

* 22. februar: Giske trekker sitt kandidatur til arbeidsutvalget i Trøndelag, og valgkomiteen vraker ham til alle verv.

* 27. februar: Fagforbundet i Oslo starter en intern gransking av Sandli og Ferstad som sendte bekymringsmeldinger.

* 14. mars: Både Sandli og Ferstad trekker seg fra sine verv i Fagforbundet.

* 20. mars: I et intervju med TV 2 retter kvinnen kraftig kritikk mot VGs behandling av henne. Hun hevder avisa med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen. VGs sjefredaktør Gard Steiro beklager saken.

* 21. mars: VG har krisemøte, avisen tar selvkritikk, journalisten får ikke lenger jobbe med egne saker. Samtidig påpeker Jorodd Asphjell at beslutningen om å vrake Giskes kandidatur ble direkte påvirket av dansevideoen og VGs artikkel.

* 27. mars: VG la fram sin interne evaluering av saken. De konkluderte med at de sviktet i håndteringen av kvinnen, men hadde ikke grunnlag for å konkludere med at VGs reporter bevisst har fabrikkert et utsagn fra Sofie.

* I mai klaget Sofie VG inn for PFU, og klagen behandles i dagens møte.

Kilde: NTB