Snøtrøbbel flere steder – store bussproblemer i Oslo og Viken

På grunn av mye snø er flere busslinjer innstilt i sin helhet, skriver Ruter på sine nettsider. Bussproblemene gjelder for hele Oslo og Viken. Over 170 linjer er berørte.

Vegtrafikksentralen melder om krevende forhold i Østfold.

– Vi er ute med alle mannskapene. De kjører da fortløpende for å få tatt de veiene med høyest trafikk først, så tar vi de mindre etter hvert. Vi beregner å holde på ut kvelden og natten, sier trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm.

Her rydder brøytetoget E18

Fredag ettermiddag veltet en flybuss på riksvei 110 mellom Råde og Fredrikstad.

– For passasjerene om bord fremstår det så klart dramatisk når bussen plutselig velter på et jorde. Men det skal ha skjedd i lav hastighet, cirka 30 til 40 kilometer i timen. Folk må beregne trafikale problemer på stedet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Håkon Hatlem.

Passasjerene berges over i en annen buss, og ingen skal være alvorlig skadd. Politiet melder om svært vanskelige kjøreforhold på stedet.

En buss har også veltet i Haugeveien i Sarpsborg, opplyser politiet. Det var kun føreren som var om bord, og vedkommende skal ikke være skadd.

Alle busser i Halden er innstilt grunnet føre, melder Østfold kollektivtrafikk på Facebook. Svinesundveien i Halden er stengt i begge retninger i forbindelse med berging av en buss som har sklidd ned i grøfta.

På E16 i Valdres har to vogntog veltet. Vogntogene ligger på hver sin side av vegen, og det er redusert fremkommelighet på stedet.

På E16 i Valdres har to vogntog veltet. Foto: Tipser

I Alvdal var riksvei 3 stengt på grunn av en trafikkulykke hvor to lastebiler og en personbil var involvert. Skadeomfanget er ikke kjent, men personene som var involvert er kjørt til legevakt og sykehus.

Det har også vært et sammenstøt mellom en personbil og en ambulanse i Meensvegen i Skien. En person er kjørt til legevakt for sjekk. Bilene er berget og veien er åpen for normal trafikk, melder politiet.

I Skien har det vært et sammenstøt mellom en personbil og en ambulanse. Foto: Theo Aasland Valen

Politiet oppfordrer folk til å kjøre etter forholdene og smøre seg med tålmodighet.

– De fleste vil komme frem til slutt og det er ingen grunn til å forhaste seg på en dag som i dag, det er mye snø på de fleste veiene enn så lenge, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand.