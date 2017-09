I Politisk Valgkvarter ble det debatt om det er greit å stemme blankt, dersom man ikke finner et parti som fortjener en stemme.

Med under en uke til stortingsvalget går nå samfunnsdebattant og Minerva-kommentator Jan Arild Snoen ut og sier det helt OK å stemme blankt.

– Noen mener kanskje det er for lite forskjell på partiene eller at ingen fortjener deres stemme. Da er det et alternativ å stemme blankt. Da viser man fortsatt respekt for demokratiet, i stedet for å sitte i sofaen og ikke stemme i det hele tatt, sier Snoen.

De som ikke stemmer påvirkes i størst grad

Uttalelsene faller ikke i god jord hos leder for tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen.

– Da setter du deg på sidelinjen og lar andre bestemme for deg. Det synes jeg ikke vi skal oppfordre folk til å gjøre.

– De som ofte ikke stemmer blir mest påvirket av politikken som føres, og har minst makt og innflytelse ellers i samfunnet. Derfor er det ekstra viktig at de stemmer, sier Gerhardsen.

At alle er med å stemme, er måten vi får demokrati på, understreker Gerhardsen.

– Nei. Du stemmer ikke fordi du tenker at du kan avgjøre, du stemmer fordi du mener at dette er verdt å stemme på, sier Snoen.

Bedre enn å trille terning

Ifølge Snoen er det bedre å stemme blankt, enn å trille terning for å finne et parti.

– Å stemme blankt er en stemme til demokratiet, sier Snoen.

Gerhardsen betegner uttalelsene til Snoen som alvorlige.

– Det er ofte de med lav utdanning og lite inntekt som ikke stemmer. Alle stemmer teller. For noen år siden ble valget i Oslo avgjort med to hundre stemmer, sier Gerhardsen.