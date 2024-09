Snikfilmingen i Arendal: Utelukker ikke flere fornærmede

Den siktede næringstoppen ble i går avhørt i fire timer. Han erkjente da straffskyld for siktelsen, opplyser politiadvokat Geir Magne Søfteland i Agder politidistrikt til NRK.

– Han ga sin versjon av saken. Han var samarbeidsvillig og svarte på de spørsmål politiet stilte, sier han.

Dagens Næringsliv meldte i forrige uke at politiet sitter på over 1000 videofiler fra tilbake til 2021 i snikfilmingsaken fra Arendalsuka. NRK fikk også bekreftet dette.

Men politiet kan ennå ikke si noe om det totale omfanget, fordi hele det beslaglagte materialet ennå ikke er undersøkt. Med andre ord er det ikke klart hvor mange som er filmet i skjul, og i hvilke sammenhenger det har skjedd.

– Per nå er siktelsen uendret. Men når vi får gjennomgått alt beslag, kan det være at det også kommer andre personer. Men det er for tidlig å si noe om, sier Søfteland.

POLITIADVOKAT: Geir Magne Søfteland i Agder politidistrikt. Foto: Espen Bierud / NRK

Snikfilmet på badet

Snikfilmingen mannen er siktet for, skal ha skjedd under Arendalsuka tidligere i høst.

Den siktede mannen hadde inntil sist helg en toppstilling i en norsk næringsorganisasjon. Han skal ha plassert et skjult kamera på badet i leiligheten han delte med en politiker, to kolleger og en journalist under Arendalsuka, kunne NRK fortelle for en uke siden.

Ifølge de fornærmede i saken var kameraet montert inne i en mobil høyttaler, som tilhører mannen. Høyttaleren var plassert på badet, og de fornærmede sier de er sikre på at de ble filmet under oppholdet i Arendal.

Siktedes advokat Alexander Nyheim Jenssen har ikke svart på NRKs henvendelse i dag. Men da saken ble kjent, varslet han at hans klient ville samarbeide med politiet.

– Han er innstilt på å samarbeide med politiet, for å kunne avklare alle aspekter i saken, herunder legge alle kortene på bordet og erkjenne de faktiske forhold, skrev Jenssen i en uttalelse til NRK.

– Min klient er først og fremst svært lei seg og skamfull over saken og ønsker å bidra til en rask, ryddig og rettferdig avklaring i rettssystemet av hensyn til de som er berørt. Han føler stor medfølelse overfor de som er berørt, og ønsker selvsagt saken ugjort. Min klient er sykmeldt og går for tiden til behandling, sa han.

ADVOKAT: Alexander Nyheim Jenssen. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

1000 filer

Politiet har tidligere bekreftet at det er foretatt ransakinger i siktedes bolig og arbeidsplass.

De minst 1000 videofilene som politiet nå sitter på, er tatt opp fra 2021 og fremover, etter det NRK får opplyst.

– Det kan jeg ikke bekrefte. Jeg kan bekrefte at vi har gjort beslag. Men omfanget og hva som er beslaglagt, skal jeg ikke si noe om.

– Hvorfor tar det tid å få oversikt?

– Det er litt beslag som skal gås gjennom. I tillegg må vi foreta avhør av de fornærmede.

– Har dere beslaglagt ytterligere opptaksutstyr?

– Som sagt, jeg kan ikke bekrefte hva vi har tatt beslag i.

– Hvor langt tilbake i tid er opptakene gjort?

– Omfanget har vi ikke full oversikt over ennå. Det er noe vi søker å få oversikt over gjennom etterforskning og gjennomgang av beslag.

Søfteland sier han ikke kan kommentere om det er gjort opptak i andre sammenhenger.

– Jobber dere ut fra en teori om at det er flere filmet enn tre som har anmeldt saken?

– Per nå er det tre fornærmede som er omfattet av siktelsen. Hvorvidt det er flere som er fornærmet, vil gjennomgang av beslag vise.