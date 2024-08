Snikfilmingen i Arendal: Flere beslag, undersøker omfang

Torsdag kunne NRK fortelle at en næringstopp er siktet for seksuelt krenkende adferd under Arendalsuka for et par uker siden.

Mannen har en toppstilling i en norsk næringsorganisasjon og skal ha plassert et skjult kamera på badet i leiligheten han delte med en politiker, to kolleger og en journalist.

Politiet jobber nå med å skaffe seg oversikt over om det kan være flere hendelser også tilbake i tid.

– Politiet har foretatt flere beslag, men jeg ønsker ikke å utdype hva dette er. Siktede er ikke formelt avhørt og har derfor heller ikke tatt stilling til straffskyld. Når avhør vil bli foretatt, må vi komme tilbake til, sier påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt.

– I tillegg til avhør av siktede og fornærmede vil det være naturlig å foreta tekniske undersøkelser, og dette arbeidet pågår. Politiet er helt i starten av etterforskningen, og av etterforskningsmessige hensyn kan jeg ikke gi ytterligere opplysninger på nåværende tidspunkt, sier han til NRK.

PÅTALELEDER: Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt. Foto: Per-Kåre Sandbakk

Bekrefter siktelse

Ifølge de fornærmede i saken var kameraet som ble brukt til snikfilmingen, montert inne i en mobil høyttaler, som tilhører mannen.

Høyttaleren var plassert på badet, og de fornærmede mener de ble filmet under oppholdet i Arendal.

I tillegg til den siktede mannen holdt to kolleger, én journalist og én politiker hus i samme leilighet i Arendal.

Under Arendalsuka er det vanlig at organisasjoner, bedrifter og redaksjoner leier private boliger fordi alle hotellene så å si er fullbooket hvert år.

– Jeg kan bekrefte at politiet etterforsker en sak der en person er siktet for brudd på straffelovens paragraf 298. Av personvernhensyn og taushetsplikt kan jeg ikke si noe om den siktede, sier Skaar i Agder politidistrikt.

– Skamfull

En journalist var altså blant de som bodde i huset hvor snikfilmingen skal ha skjedd. I dag bekreftet Dagens Næringsliv at journalisten, som er fornærmet i saken, jobber i avisen.

– Det er en alvorlig sak. Han har avdekket og funnet dette hemmelige kameraet på badet. Etter at han gjorde det, leverte han en anmeldelse til politiet, sier journalistens bistandsadvokat Cecilie Nakstad til NRK.

– Det som er viktig å få svar på nå, er hva som befinner seg på det kameraet, omfanget av det, både hva gjelder ham, men for så vidt også andre fornærmede, sier hun.

ADVOKAT: Cecilie Nakstad. Foto: Amanda Iversen Orlich

Den siktede mannens advokat Alexander Nyheim Jenssen bekreftet i går overfor NRK at næringstoppen er innstilt på å samarbeide med politiet, legge alle kort på bordet og erkjenne de faktiske forhold.

– Min klient er først og fremst svært lei seg og skamfull over saken og ønsker å bidra til en rask, ryddig og rettferdig avklaring i rettssystemet av hensyn til de som er berørt, sa advokaten.

– Han føler stor medfølelse overfor de som er berørt, og ønsker selvsagt saken ugjort. Min klient er sykmeldt og går for tiden til behandling, fortsetter han.