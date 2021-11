Det er statsminister Jonas Gahr Støres store dag på klimatoppmøtet i Glasgow. Om få timer skal han tale for de største klimatoppene i verden.

– Jeg skal fortelle dem at Norge har en energitradisjon og erfaring innen industrien, som kan skynde de fornybare energikildene opp. Vi kan lede an og levere løsninger av stor betydning, sier en bestemt Støre til NRK.

Den nybakte statsministeren skal på talerstolen snakke på vegne av Norge – om hvordan vi kan bidra til å oppfylle 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

Selv om Norge er kjent som en av de rike olje- og gassnasjonene på klimatoppmøtet, sier Støre han ennå ikke har møtt noen som ser på Norge som «den store, stygge ulven», som følge av utslipp fra norsk olje- og gass.

– Nei, kan du hente den rødhetten der, så skal jeg gjerne snakke med henne eller han. Jeg har ennå ikke møtt noen slike, sier Støre.

– Hva med Greta Thunberg?

– Ja, men hun har jeg ikke møtt. Det er mulig hun er uenig med meg på dette, men vi er enige om målet.

Mener norsk gass kan bli viktig

Både Det internasjonale energibyrået (IEA) og FN mener at verden må stanse med leting etter olje og gass.

– Nå er det nok av å ødelegge biodiversitet, kvele oss selv med karbon, bruke naturen som et toalett og drille og grave oss dypere. Vi graver vår egen grav, sa FNs generalsekretær António Guterres i sin åpningstale mandag.

TA ANSVAR: I talen sin mandag, oppfordret FN-sjef António Guterres de rike landene til å ta på seg et ekstra stort ansvar i kampen mot klimaendringene. Foto: Yves Herman / AP

Støre er derimot bekymret for at det ikke vil være gode nok fornybare løsninger på plass – dersom de fossile energikildene fases ut for tidlig.

Han mener det ikke er riktig å sette en sluttdato for olje og gass.

– Det er feil å gjøre det. Det er ikke den veien vi skal gå. Vi skal få en overgang der den fossile skal ned og det fornybare opp. Men dette må skje på en måte der vi har teknologi og økonomi til det, sier han, og viser til en energikrise i verden der én milliard mennesker er uten elektrisitet.

Havvind, skog, fangst og lagring av CO₂ og hydrogen, er blant temaene Støre trekker frem, hvor Norge har gode muligheter til å vise vei for en ny fornybar fremtid.

– Klarer vi blant annet å fange CO₂ fra gass, så kan gass bli en viktig kilde til hydrogen. Norsk gass kan derfor ha en veldig stor betydning i mange år fremover, sier Støre.