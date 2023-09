Huitfeldt har innrømmet habilitetsfeil etter å ha behandlet saker som gjelder børsnoterte selskaper ektemannen har investert i.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og ektemannen Ola Flem. Foto: Naina Helen Jåma / NTB

Spørsmålet har vært om det kan ha foregått innsidehandel. Det har altså Økokrim kommet til at de ikke har holdepunkter for at har skjedd.

Men gjennom undersøkelsene har ikke Økokrim pratet med verken Huitfeldt eller Flem.

Det kunne de ikke gjort uten å åpne etterforskning, forklarer assisterende Økokrimsjef Inge Svae-Grotli.

– Nøye krav

Avgjørelsen er basert på informasjon Økokrim har hentet inn primært fra medieomtalen av saken. De har også sett på tidspunkter for aksjekjøpene.

– Forstår du at det ser rart ut at ikke dere har pratet med henne selv, men basert dere på intervjuer og pressekonferanser?

– Utgangspunktet er at man skal vurdere en etterforskning. Det er først i en etterforskning man foretar avhør, gjør etterforskningsskritt, bruker tvangsmidler. Så har vi en prosess i Norge som stiller veldig nøye krav til når man kan gjøre de enkelte tiltakene og handlingene, sier Svae-Grotli til NRK.

Assisterende Økokrimsjef Inge Svae-Grotli sier det foreligger et spesielt vern når saken handler om ektefeller. En ektefelle har ikke vitneplikt mot den andre. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen / NRK

– Er det et vanskelig system, at man ikke kan prate med folk hvis ikke man åpner etterforskning?

– Nei, vi opplever ikke at det er et vanskelig system. Vi opplever at i denne, som i andre saker, vil man måtte gjøre helhetsvurderinger. Så kan det komme nye opplysninger på et senere tidspunkt. Vi har studert og sett på omstendighetene, og kommet til denne konklusjonen.

Sterkt vern

Huitfeldt har selv sagt at hun ønsker full åpenhet rundt saken. At ikke Økokrim åpner etterforskning tar hun til etterretning, sier hun til NRK.

– For meg har det vært viktig med åpenhet i denne saken. Både nå og senere vil jeg bidra med det som trengs for at ingen skal være i tvil om at jeg har lagt fakta på bordet, sier utenriksministeren.

Ifølge Svae-Grotli er det ikke fullt så lett.

– Når det gjelder en selv eller en ektefelle, er det et sterkt vern. Så selv om Huitfeldt i utgangspunktet sier hun ønsker full åpenhet, må vi være varsomme med å legge til grunn en form for samtykke til at hun skal forklare seg for oss, uten at vi er i en avhørssituasjon og etterforskning. Derfor har vi ikke gjort det.

Straffeprosesslovens paragraf 122 sier nemlig at ektefelle, slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken og tilsvarende nære er fritatt fra vitneplikten.

– Sjakk matt

Tidligere Økokrimsjef Erling Grimstad kritiserte onsdag Økokrim for å ha sagt allerede samme dag som Huitfeldt-saken sprakk at ikke de så grunn til å etterforske.

Han mener nettopp det at de er ektefeller gjør saken krevende for etaten han pleide å lede.

– En ektefelle som er siktet, skal ikke oppleve at den andre vitner mot en. Det er et viktig prinsipp. Dermed står Økokrim litt sjakk matt, sier Grimstad til NRK.

Erling Grimstad mente Økokrim trakk en forhastet beslutning da de sa de ikke ville etterforske Huitfeldt samme dag som saken sprakk. Foto: Eva Marie Bulai / NRK

Helt naturlig å ikke snakke med Huitfeldt

Morten Holmboe, professor i politivitenskap ved Politihøgskolen sier det er helt naturlig å ikke snakke med hverken Huitfeldt eller mannen på dette stadiet.

– Hvis man hadde kalt inn utenriksministeren eller mannen til avhør, ville det vært naturlig å si at de er mistenkt. Da er man over i en etterforskning.

Jusprofessor Morten Holmboe sier det er helt naturlig å ikke snakke med statsråden i vurderingen av å starte etterforskning. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Hva slags informasjon skulle kommet fram for at Økokrim skulle starte en etterforskning?

– Rent hypotetisk så måtte det være om man fikk informasjon om at utenriksministeren delte informasjon med mannen. Eksempelvis informasjon om at regjeringen skulle tildele penger til Kongsberg Våpenfabrikk.

At dette også er en politisk sak preger ikke Økokrims vurderinger. mener Holmboe.

– Jeg tror ikke det preger den faglige vurderingen, men det er jo en viktig sak og de har nok prioritert den rent tidsmessig. Det ville vært plagsomt for utenriksministeren og allmennheten om en slik sak ble liggende for lenge.

Han tror i motsetning til Grimstad det er for tidlig å snakke om straffeprosesslovens paragraf 122.

– Dersom man hadde funnet rimelig grunn til å åpne etterforskning, ville man nok gjort det selv om man ikke kunne vite om ektefellene ville forklare seg, mener han.