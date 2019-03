Snakker ut for første gang etter ulykken

– Passasjerene skal føle seg trygge, sier Bjørn Kjos i en kommentar til om passasjerene i fremtiden vil kunne booke om reiser med 737 max til andre flytyper.

Han sier at han garanterer at alle som har booket sommerreiser med Norwegian skal komme frem.



– Men eventuelle flyvelederstreiker har vi ikke kontroll med, sier han.

Han sier at han forventer at Boeing plukker opp deler av regningen i kjølvannet av at Max 8-flyene blir satt på bakken.

– Du har sagt at i 2019 kommer Norwegian til å gå med overskudd. Tror du fortsatt på det?

– Ja, det er vår ambisjon å gå med overskudd i 2019, sier Kjos.

Han sier at selskapet har et mål om å spare to milliarder kroner i løpet av året, noe som skal opplåns gjennom et hundretalls ulike sparetiltak.

Men for et år siden var aksjekursen det femdobbelte av i dag. Får du mange sinte telefoner fra aksjonærer?

–Nei, jeg får faktisk ikke det, sier han.

– Men din styreleder Bjørn Kise har nå varslet sin avgang. Hva med deg?

– Jeg er langt på overtid. Og jeg burde kanskje tatt på meg pensjonshatten for lenge siden. Men det er ikke opp til meg. Jeg skal ikke sitte like lenge som Olav Thon, sier han.

Norwegians konsernsjef Bjørn Kjos møtte i dag pressen for første gang siden ulykken med Ethiopian airlines for to uker siden.

157 mennesker omkom, blant andre norske Karoline Aadland.

Alle Norwegians 18 Boeing 737 Max 8- maskiner står nå på bakken, noe som tilsvarer mer enn ti prosent av selskapets samlede flyflåte.

I en melding til Oslo Børs mandag, melder selskapet at det nå vil utsette salget av seks Boeing 737 - 800-maskiner inntil videre. Selskapet tar også sikte på å bruke ledige langdistansefly på andre ruter.

Selskapet har varslet at det vil holde Boeing økonomisk ansvarlig for kostnadene som selskapet blir påført.

Disse spørsmålene vil Norwegian-sjefen trolig bli stilt i dag: