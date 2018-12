Smuglingssiktet pilot til NRK: – En ekstrem opplevelse

Tollerne avslørte flyet 8. oktober, på Kjeller flyplass i Akershus. Nå ønsker piloten å advare andre hobbypiloter mot fellen han hevder han havnet i.

Politiet beskriver hendelsen som en alvorlig sak med en strafferamme på 15 år. Den etterforskes nå av avsnittet for alvorlig og organisert kriminalitet i Øst politidistrikt.

HOBBYPILOT: Den siktede hobbypiloten sier han flyr 30-40 timer hvert år i småflyet som nå er beslaglagt. Foto: Privat

Den tyske mannen i 40-årene har sittet varetektsfengslet i Kongsvinger fengsel i over åtte uker. I går kveld ble han løslatt, men han har fortsatt status som siktet i saken sammen med fire andre.

Politiadvokat Camilla Ek Sørensen i Øst politidistrikt. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Politiet vurderer fortløpende bevisene mot den enkelte, og da har man funnet ut at for en av pilotene er ikke vilkårene oppfylt. Derfor er han løslatt, sier politiadvokat Camilla Ek Sørensen i Øst politidistrikt, til NRK.

Det var Kai som fløy flyet til Norge med en co-pilot som han kjente og en passasjer som han sier han ikke kjente fra før.

FORSVARER: Patrick Lundevall-Unger forsvarer småflypiloten (til høyre). – Han har fortsatt status som siktet, politiet jobber jo videre i denne saken, men det er viktig for oss at han kommer ut av fengselet, sier Lundevall-Unger. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

NRK møter mannen bare timer før han flyr hjem til familien i Tyskland. Flyet hans er beslaglagt av politiet og blir stående igjen i Norge.

Han sier at han har fortalt alt han vet til politiet, og at han ikke frykter at han vil bli dømt i saken.

Han beskriver pågripelsen og de påfølgende ukene i varetekt som et mareritt han ikke klarte å våkne opp fra.

LANDET: Her er flyet avbildet kort tid etter at det landet på Kjeller flyplass tidligere i år. Totalt er fem personer siktet i saken. Foto: Tollvesenet

– For meg er hovedfokuset å bli ferdig med saken og komme meg hjem til Tyskland for å ordne opp i alt som har blitt ødelagt i løpet av de siste åtte ukene, sier mannen til NRK.

Hadde ingen mistanker

En av mennene som var om bord i flyet har tidligere erkjent straffskyld for smugling av narkotika. Han ble i dag varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

Hobbypiloten sier til NRK at han aldri har møtt mannen tidligere, men at mannen har vært passasjer hos andre piloter i flyklubben han er medlem av.

Da de reiste fra Tyskland den 8. oktober i år, hadde han ifølge seg selv ingen mistanker om at det var narkotika om bord på flyet, men innrømmer at han ikke undersøkte selv hva det var passasjeren hadde med om bord.

– Han sa at det var snakk om utstyr han brukte i jobbsammenheng. Det var musikkutstyr og DJ-utstyr, sier Kai til NRK.

NARKOTIKA: DJ-utstyret viste seg å være store mengder hasj, amfetamin og kokain. Foto: Tolletaten

Han beskriver flyturen til Norge som «normal».

Tollvesenet har tidligere uttalt til NRK at de ble mistenksomme til flyet da de ikke varslet om at de skulle lande på Kjeller. Kai sier at han ikke var klar over at dette måtte meldes ifra.

– Som pilot er det min oppgave å melde ifra, og det gjorde jeg ikke, innrømmer han og sier at han er villig til å ta ansvar for den feilen.

Etter at tollvesenet oppdaget narkotikaen inne i flyet, ble han kort tid senere påført håndjern og fraktet vekk.

24 timer ble til åtte uker

Opprinnelig var planen at flyet skulle returnere til Tyskland den 9. oktober, dagen etter at det tok av. Nå har trebarnsfaren vært borte fra kona og de tre barna i to måneder.

Han sier til NRK at det som skjedde i Norge har fått store konsekvenser for ham hjemme i Tyskland.

– Realiteten for meg nå, er at jeg har mistet jobben min. Arbeidsgiveren sier at det er gode muligheter for at jeg får den tilbake, sier han til NRK.

UVITENDE? Småflypiloten Kai forteller hvordan han ble stoppet med 50 kilo hasj, ifølge ham selv uten å være klar over lasten. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Når Kai nå reiser hjem til Tyskland, blir flyet hans værende i Norge. Han sier at flyet nå muligens må selges på grunn av den økonomiske situasjonen som har oppstått.

– Vi har blitt påført en økonomisk skade. Vi får se hvordan vi takler det, sier han til NRK.

Han sier at de åtte ukene i norsk varetekt har vært vanskelige, og at dette er den første gangen han har vært innblandet i noe kriminelt.

– Det var en ekstrem opplevelse, sier han til NRK.

Alvorlig

Politiadvokat Ek Sørensen sier til NRK at det lille privatflyet som landet på Kjeller den 8. oktober i år hadde mer narkotika om bord enn først antatt.

– Saken var innledningsvis antatt å gjelde ca. 50 kilo hasj, men etterforskningen viste etter kort tid at saken er mer alvorlig. Beslaget viser seg også inneholde blant annet betydelig mengder amfetamin og kokain, i tillegg til hasj, sier Ek Sørensen til NRK.

Smuglingssaken etterforskes fortsatt av politiet.

De håper nå å avdekke hvem som skulle motta narkotikaen, og om det har blitt gjennomført flere, lignende smuglingsoperasjoner som har gått under radaren til politiet.