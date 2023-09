SMK rådet Finnes til aksjefrys i 2013

Et dokument fra Statsministerens kontor (SMK) som NRK har fått tak i, viser at SMK rådet Sindre Finnes til aksjefrys i 2013 og frem til en ny regjering hadde lagt frem endringer i statsbudsjettet for 2014.

VG og DN har tidligere omtalt saken.

Notatet heter «Problemstillinger knyttet til påtroppende statsministers habilitet – forhold knyttet til ektefelle og nære venner».

Det er sendt 11. oktober 2013 fra daværende ekspedisjonssjef Heidi Heggenes ved Statsministerens kontor til Sindre Finnes.

Én av Erna Solbergs viktigste rådgivere på denne tiden, Julie Brodtkorb, i kopi.

«Som det fremgår av notatet er vår vurdering at det er noen utfordringer som må håndteres», skrev Heggenes i e-posten.

I notatet er det klare varseltegn for Solberg – de vurderer at det vil være vanskeligheter med å holde seg løpende orientert om aksjeporteføljen.

Videre fremgår det blant annet at:

Sindre Finnes har opplyst at han handler aksjer en til to ganger i måneden.

SMK skriver at aksjehandelen etter deres syn vil skape utfordringer for Solberg, og at det vil oppstå vanskeligheter med å holde seg løpende orientert om bevegelsen i porteføljen. I dokumentet står det blant annet at «[ ...] det vil da være vanskelig å ha oversikt over porteføljens betydning for hennes habilitet i behandlingen av saker i regjeringen.»

SMK tilrådde at det ikke skulle handles med aksjer eller finansielle instrumenter i tiden frem til en ny regjering hadde lagt frem endringer i statsbudsjettet for 2014.

SMK skrev at Sindre Finnes bør gi SMK en redegjørelse for sin nåværende portefølje, slik at Solbergs habilitet kan avklares, og at det bør være avklart hvordan dette skal håndteres før Solberg tiltrer som statsminister.

Sindre Finnes ved hans advokat Thomas Skjelbred har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

Erna Solberg har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.