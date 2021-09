Smittevernoverlege om Moderna-frykt: – Irrasjonelt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er vaksinasjonsstedene i Bergen som melder om mest motstand, men dette er ifølge Folkehelseinstituttet en utfordring over hele landet.

– Det er folk som dukker opp dag etter dag i håp om å få Pfizer. Når de før høre at det er Moderna som settes, så går de, forteller assisterende smittevernoverlege i Bergen Kjell Haug.

Flere tusen doser vaksine i Bergen kan bli kastet.

– Motstanden er irrasjonell. Når vi kommer i dialog med dem, så er det tydelig at det er en holdning som har slått seg fast og som det er vanskelig å endre, sier Haug.

FORSØKER Å REDDE DOSENE: Assisterende smittevernoverlege i Bergen Kjell Haug sier de nå gjør alt de kan for å unngå å måtte kaste doser med Moderna-vaksine. Foto: Leif Rune Løland / NRK

FHI forsøker nå å finne ut hvor stort dette problemet er i Norge.

– Motstand mot Moderna skjer nok i mange kommuner. Vi vet ikke hvor stort omfang dette har i hver enkelt kommune, opplyser smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm.

Ingen stor forskjell

Under utprøvingen av de to vaksinene som nå er i bruk i Norge, kom det fram at det er en liten forskjell i hyppigheten av bivirkninger mellom Pfizer og Moderna.

– Disse få prosentene forskjell betyr veldig lite for deg personlig, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

UNØDVENDIG: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener motstand mot Moderna-vaksinen er unødvendig nå som det er vaksinasjon som kan bringe landet ut av pandemien. Foto: Ola Sæther / UiO

Hun mener det er fryktelig synd dersom vaksinedoser nå blir kastet fordi folk frykter bivirkningene.

– Det er overveldende sannsynlig at det kommer bivirkninger uansett hvilken vaksine du får. Den helt klart vanligste bivirkningen er litt vondt i armen etter andre dose, legger Grødeland til.

Like vaksiner

Legemiddelverket har også registrert at det går mange historier om kraftige bivirkninger etter vaksinasjon med Moderna.

– Bivirkningsmessig er de to vaksinene veldig like. De har de samme bivirkningene, forteller fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

– Det er en liten forskjell på hyppigheten av bivirkninger. De vanlige bivirkningene er milde, men begge vaksiner kan slå deg ut en dag eller to, opplyser Madsen.

Han mener det er uheldig at det har oppstått en situasjon der folk velger bort én av to vaksiner som er så like.

MILDT FOR DE FLESTE: Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen poengterer at det er fåtallet av de vaksinerte som får kraftige reaksjoner. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Skyggen av AstraZeneca

Hvorfor folk er mer skeptiske til Moderna, mener smittevernoverlege Haug delvis kan forklares med tidspunktet vaksinen ble tatt i bruk.

– Da vaksinen fra AstraZeneca fikk problemer, var det Pfizer som ble dratt fram som redningen. Etter dette ble Moderna tilgjengelig i store mengder i Norge. Jeg tror folk da var mer skeptisk til vaksiner. AstraZeneca-saken henger i befolkningen, sier Haug.

Moderna kanskje bedre

De to vaksinene er såkalte mRNA-vaksiner, og de blir begge levert inn i kroppen din gjennom små fettkuler. I kroppen opptrer vaksinene likt, men det er nesten tre ganger så mange mRNA-molekyler i produktet fra Moderna.

En fersk studie fra Belgia kan antyde at dette gir deg bedre beskyttelse mot sykdom.

Forskerne bak studien har målt høyere nivåer av antistoffer i blodet til Moderna-vaksinerte enn i blodet til Pfizer-vaksinerte.

– Det har også kommet en studie fra Canada som antyder en slik bedre beskyttelse, forteller Grødeland.

Brydde seg ikke

Da Grødeland skulle få den andre dosen, var hun ikke klar over hvilken vaksine som var tilgjengelig.

– Jeg fulgte ikke med.

Ifølge vaksineforskeren er det «unødvendig» at noen har en slik holdning nå til én av vaksinene.

– Vi er veldig nær nå, Det viktige er at vi blir ferdig med vaksineringen, og med det pandemien i Norge, legger Grødeland til.