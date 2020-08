Smittevernoverlege bekymret for munnbind-mangel på sykehusene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Spekulasjonene om endringer i reglene for bruk av munnbind sendte prisene i været. Flere leger og deler av fagmiljøet uttaler seg kritisk til den generelle bruken av munnbind, mens andre utålmodig venter på et påbud eller en anbefaling.

Klokken 14 i dag er det ventet at regjeringen kan komme med en anbfaling om bruk av munnbind.

Fredag morgen sier helseminister Bent Høie til NRK at Folkehelseinstituttet jobber med en eventuell anbefaling av munnbind i visse situasjoner. For eksempel om bord i kollektivtransport i rushtiden.

Han understreker at de ikke jobber med et påbud:

– Det vil si at det nå ikke er planer om å innføre et generelt påbud, sier Høie.

Helseminister Bent Høie. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Falsk trygghet

Reiseklinikkens Gunnar Hasle er blant dem som ønsker seg et påbud om bruk av munnbind. Han viser eksempelvis til munnbind-bruken i Asia i en kronikk i Aftenposten der han anbefaler bruken av munnbind.

– Det finnes ganske gode holdepunkter for at selv et enkelt munnbind, altså et hjemmesydd munnbind hindrer spredning av dråper. Klarer man å redusere den siden av smittekjeden, så vil man i prinsippet nærmest kunne redusere eller stoppe epidemien, sier han til NRK fredag.

Hasle mener munnbind kanskje kan erstatte andre tiltak som har mye større konsekvenser. Og at det bidra til at konserter, teater, kino og idrettsarrangementer kanskje kan bli arrangert som normalt igjen.

Helseminister Bent Høie (H) mener munnbind ikke kan erstatte andre smittevernråd.

– Det er viktig å si at et råd om å bruke munnbind ikke vil erstatte det viktige tiltaket som er å holde minst en meter avstand fra hverandre. Viss vi vil anbefale bruk av munnbind, er det snakk om situasjoner hvor det er vanskelig å holde avstand, sier Høie.

Smittevernoverlegen i Bergen kommune sier til TV 2 det vi ofte har hørt Folkehelseinstituttet si de siste månedene: at munnbind kan gi en falsk trygghet.

Gunnveig Grødeland, forsker ved Institutt for immunologi ved Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Kristin Ellefsen / Kristin Ellefsen/UiO

Hun får delvis støtte fra vaksineforsker ved Oslo universitetssykehus, Gunnveig Grødeland. Hun mener det er få klare holdepunkter innen forskningen som skal tilsi at bruk av munnbind har en effekt.

– Det er gode grunner til å tro at det hindrer dråpesmitte, ved for eksempel å stoppe spyttpartikler før de når andre. Det er positivt hvis man er for eksempel befinner seg i kollektivtrafikken. Men det er andre grunner til å være forsiktig med å anbefale en generell bruk av munnbind, sier hun.

– Det er veldig viktig at man formidler at munnbind ikke er en erstatning for andre tiltak, og at det bare er effektivt hvis man bruker det riktig. Hvis ikke kan det føre til økt smitterisiko.

– Hvis man tar ofte på munnbindet, tar det av og på med skitne hender, kan for eksempel viruset fanges mellom munnbindet og munnen, sier Grødeland.

Bekymret for tilgjengeligheten for sykehusene

Grødeland får kritikk av sin kollega ved Oslo universitetssykehus, smittevernoverlege Egil Lingaas.

Egil Lingaas, smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Andreas Sundby / NRK

– Hun har ikke greie på munnbind i det hele tatt, men hun uttaler seg likevel. Nå om dagen virker det som det finnes flere koronaeksperter enn det er pasienter, sier Lingaas om Grødeland.

Det sier Grødeland at hun ikke har noen kommentar til.

Lingaas mener det er gode grunner til at den generelle befolkningen bruker munnbind.

– Så lenge man lærer folk opp til å bruke dem på riktig måte er det klart at det har en effekt, særlig hvis de som er smittet bruker dem. Effekten vil ikke være direkte målbar hvis det er lite smitte i samfunnet, men den vil være der, sier smittevernlegen.

Han er derimot bekymret for den voldsomme økningen i etterspørsel.

– Sykehusene har bygd opp gode lagre, men de er absolutt ikke uuttømmelige. Derfor er jeg litt bekymret for at sykehuspersonell, de som trenger munnbind mest, ikke vil ha tilgang til dem på sikt, sier Lingaas.

– Det er problematisk hvis folk som bruker munnbind på bussen, der det er lite smitte, gjør at sykehuspersonell som behandler pasienter i 30 minutter ikke vil ha tilgang på dem, påpeker han.